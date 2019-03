Los pensionistas toman las calles de España para pedir "unas pensiones públicas dignas"

El Movemento en Defensa das Pensións (Modepen) se ha sumado a la convocatoria unitaria en toda España, con una manifestación en A Coruña para denunciar "las presiones para privatizar el sistema de jubilación" y para pedir "unas pensiones públicas dignas".

Varios centenares de personas -alrededor de 400, según fuentes de Modepen- se han concentrado en el Obelisco, en una manifestación con la que se ha puesto fin "a un año de enérgica actividad reivindicativa".

Pero no van a parar aquí. Han anunciado que volverán en enero "con fuerzas renovadas" para que "los políticos, la justicia y los poderes económicos, que carecen de dignidad y vergüenza, no sigan robando las pensiones públicas, la sanidad, la educación... y otros derechos y libertades que tanto esfuerzo costó conseguir".

Una de las integrantes de Modepen, Paz Alonso, ha sido la encargada de leer el manifiesto, con el que ha avisado a los dirigentes de que no van a parar: "Cada día seremos más, nos tendrán enfrente cada vez que intente arrebatarnos lo que es nuestro". "Somos mayores, pero no tontos", ha añadido.

Más de un centenar de personas, según la organización, se ha manifestado en Valladolid, convocados por la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, para reclamar pensiones dignas pues, a juicio de los convocantes, la mínima debería ser de 1.080 euros "según marca la carta social europea". "Pedimos, además, a todas las fuerzas progresistas que defiendan la subida del Salario Mínimo a 900 euros al mes, la subida del IPC a las pensiones y que se recoja en la Constitución, la Universalidad de la Sanidad y la eliminación del copago farmacéutico como un principio de recuperación de lo perdido", ha subrayado ante los periodistas la portavoz, Carmen Pérez.

Según ha advertido otro de los portavoces, Jesús Isabel, "los pensionistas no dejaremos de luchar y manifestarnos contra cualquier perdida de derechos tanto económicos como políticos". A juicio de Isabel, "esto parece que se trata solamente de una lucha electoralista de partidos así que vamos a seguir en la calle para pedir unas pensiones dignas". Jesús Isabel ha subrayado que hay que decir "basta ya, antes de que en enero empiecen a hablar de los presupuestos".

"Si no cambiamos el funcionamiento de las instituciones, la mejora de las pensiones no van a cambiar nunca. Tenemos que ir unidos en la defensa del sistema público de pensiones para que los políticos nos representen y no nos manden, como hacen hasta ahora", ha criticado el portavoz de la Coordinadora de Mallorca en Defensa del Sistema de Pensiones, Javier Ponce.

La manifestación también ha sido convocada por Asociación de Jubilados y Pensionistas de USO-IB, Cap Endevant Plataforma Garantitzem les Pensions y la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones.

Según ha destacado el presidente de la AJUPE-USO, Marino de la Rocha, este 2018 ha sido un año de "toma de conciencia en la necesidad de blindar el derecho a recibir una pensión digna a través de la reforma de la Constitución", y que, asimismo, incluya "la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar el sistema público de pensiones".

Así, ha asegurado que hace meses el hecho de hablar de blindaje de las pensiones sonaba una idea "de unos pocos iluminados" pero que, ahora, "está en el lenguaje de miles de ciudadanos". De la Rocha ha recordado que una pensión digna, bajo la aprobación de la Unión Europea, asciende en torno a 1.080 euros. Sin embargo, ha destacado que, pese a que en España "más del 50 por ciento de los pensionistas cobra por debajo de los 600 euros", no es una cifra "tan negativa" si se compara con otros países europeos, "donde un sueldo de jubilado es de unos 200 euros".