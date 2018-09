Los agentes sociales descartan que peligre el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de corbetas

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han descartado que peligre el contrato de Navantia firmado con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.

Así lo han asegurado ambos en rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Isabel Celáa, en la que les han presentado el Acuerdo Estratégico por la Formación Profesional que prepara el Gobierno.

En concreto, Rosell ha señalado que "en un momento dado ha habido cierta intranquilidad" por si la decisión del Gobierno de cancelar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí podría afectar a este contrato. Sin embargo, ha añadido que "parece que no hay ningún dato que nos diga que puede haber algún problema con ello".

Rosell ha enviado un mensaje a los 6.000 trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz para que sean "positivos" porque "no parece que vaya a haber informaciones en sentido contrario, en sentido de que peligre" el contrato con Arabia Saudí. En el mismo sentido, el secretario general de CCOO ha enviado un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado con rotundidad que "no hay caso. Las corbetas no están en riesgo".

Los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando (Cádiz) tienen previsto estudiar, a partir de este lunes, un calendario de nuevas movilizaciones a desarrollar esta próxima semana ante la posible pérdida del contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.

Así, este lunes está previsto que se celebre una reunión del pleno del comité de empresa, y el martes una asamblea general de trabajadores con el fin de estudiar un calendario de movilizaciones, que "podrían empezar el mismo martes", según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, que ha asegurado así que las movilizaciones comenzarán "en esta misma semana".