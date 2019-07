Los taxistas de Vigo son noticia por quitarse los pantalones y ponerse falda para trabajar. Es una reivindicación a la normativa municipal que les impide ponerse pantalón corto. Casi un tercio de los taxistas de esta ciudad critican la regulación de su vestimenta porque les afecta, sobre todo, en verano.

De momento solo son seis los taxistas que han decidido ponerse esta prensa femenina para trabajar pero hay muchos que no descartan sumarse a esta protesta. No solo lo hacen por comodidad también como reivindicación a la normativa. "Queda prohibida la utilización durante la prestación del servicio de chándal, ropa de deporte, camisetas de tirantes, chanclas y pantalones cortes", explica la norma que no hace mención alguna al uso de falda.

Las opiniones en la calle y dentro del sector son muy dispares, algunos están a favor y otros en contra. Todavía queda mucho verano para ver si algún taxista más se une a esta protesta.