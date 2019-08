El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha acusado este viernes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a sus socios de gobierno del PSC de haber apostado por la "represión" contra los manteros y de tratarlos como "basura": "La única responsable de esta situación es Colau y sus aliados". Así se ha expresado Aziz Faye, representante de esta entidad, que ha ofrecido una rueda de prensa en el local del Sindicato junto a su compañero Lamine Sarr, acompañados ambos por Cheikh Dramme, de Sos Racismo Cataluña, y Malamine Soly, de la asociación Dunia Kato.

Los manteros tienen intención de ofrecer una atención a los medios semanal mientras dure el amplio dispositivo policial para evitar que la venta ambulante ocupe los puntos turísticos de la ciudad, en el marco por el que la Guardia Urbana detuvo a un vendedor acusado de provocar daños en la puerta y en una ventana de un vehículo policial en la Rambla de la capital catalana.

Varios vídeos en las redes sociales muestran el momento de la detención, en el que diversos agentes inmovilizan con sus rodillas al vendedor ambulante finalmente arrestado, unas imágenes que evidencian a juicio del Sindicato "una detención salvaje que no se puede justificar de ninguna manera".

"El racismo sigue vivo, más fuerte que nunca", ha denunciado Sarr, que ha censurado que se tratara al detenido "como si hubiera matado a alguien" y ha señalado que "es muy fácil estar de acuerdo en reprimir al pobre, pero no para darle soluciones". Dramme ha criticado que se vincule la venta ambulante con la inseguridad porque afirma que "la inseguridad la genera la Ley de Extranjería", la norma que regula la obtención de permisos de residencia sin los cuales una persona sin papeles no puede regularizar su situación y los manteros no pueden abandonar la manta.

"La solución es social, es empatía. No vamos a aceptar más violencia ni que se trate a un ser humano peor que a un animal", ha advertido a su turno Soly. Faye ha asegurado asimismo que en la reunión mantenida con el consistorio esta semana "la única respuesta" del Ayuntamiento es que "seguirán con la represión" o, en su defecto, el gobierno municipal "pasa la pelota" y dice no ser competente para atender las reclamaciones de este colectivo.

El Sindicato hace ya más de un año que ha presentado propuestas al Ayuntamiento, al Govern y a los grupos parlamentarios en diversos encuentros mantenidos. Se trata de ocho proyectos que permitirían a decenas de manteros abandonar esta actividad pero que requieren de financiación y planes de ocupación: entre ellos se cuentan un proyecto de agrocultivo ecológico, otro de impresión serigráfica, de pesca local y proximidad o de costura sostenible.

Cada una de estas ocho iniciativas emplearían a entre 10 y 30 personas actualmente en situación irregular, quienes recuerdan que ahora mismo no tienen otra alternativa que apostar por la venta ambulante aún a riesgo de ser multados o detenidos: "Nos contrata la calle porque el sistema no nos quiere contratar", resumen.