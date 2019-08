Un hotel de Suecia está ubicado a más de 155 metros bajo tierra, en una antigua mina. Las habitaciones no tienen baño, no hay cobertura y sus huéspedes han de abrigarse, porque la temperatura no supera los dos grados. Un lugar perfecto para quienes buscan algo más que una cama para descansar estas vacaciones. Pero no es el único destino fuera de lo común que podemos encontrar en el planeta. Hay hoteles en forma de ovni, otros bajo el mar o incluso con forma de lata de cervza.

En los Alpes suizos existe un hotel en el que los huéspedes duermen al aire libre, bien tapados y disfrutando de las estrellas. Y de los Alpes suizos pasamos a los Andes peruanos donde es necesario el arnés y el casco para escalar hasta unas cápsulas suspendidas a más de 120 metros de altura donde se encuentran las suites. Es recomendable el equipaje de mano.

Uno de los hoteles más impresionantes del mundo está en Songjiang, un distrito al suroeste de Shanghai. El hotel Intercontinental Shimao Shangai Wonderland está construido al lado de una cascada, un edificio que lleva abierto solo unos meses después de diez años de trabajo. Lo llaman el rascatierra porque de las 18 plantas que tiene el edificio, 16 están bajo tierra. Las otras dos, están sumergidas en un acuario para poder ver como nadan los peces desde la cama.