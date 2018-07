Los bancos ingresan más de 20.000 millones de euros por comisiones

Sacar dinero, mantener una cuenta activa, hacer una simple transferencia... Cualquiera de estas operaciones bancarias conlleva una comisión para el cliente. "Abres la puerta y ya te están cobrando", dice una mujer antes de entrar a su entidad bancaria.

Con el precio del dinero en mínimos históricos, las comisiones se han convertido en el principal negocio para los bancos.

Sólo el año pasado las entidades ingresaron 21.500 millones de euros por este motivo. Algunos clientes no entienden el por qué: "Me cobraron 50 euros, que me digan por qué", dice un hombre.

Las comisiones representan ya una cuarta parte de su facturación anual. Pero atentos, porque sin esperarlo, el recibo puede esconder alguna que otra sorpresa: "Me encontré menos de 80 euros y me dijeron que había sido un error, que no era de mi cuenta, pero si no llego a avisar...".