Los Ayuntamientos aprovechan el confinamiento del coronavirus para hacer obras

En estos días marcados por la lucha contra el coronavirus apenas hay coches por las calles y muchos ayuntamientos están aprovechando para asfaltar las carreteras y hacer otras pequeñas obras de construcción.

Para los consistorios es una buena forma de reactivar parte de la economía de forma controlada y a la vez aprovechar el confinamiento para ejecutar planes sin molestar ni a peatones ni a comerciantes.

Aceras, rotondas, puentes y carreteras reparados durante el confinamiento

En puentes, en carreteras y en aceras de muchas ciudades de España hay obras.

En Sevilla, los obreros no descansan. Como en otras ciudades destacan que el confinamiento decretado por el estado de alarma permite no tener que hacerlas de noche, ni cortar aceras porque no hay peatones.

-En Madrid los operarios han levantado una de las arterias de la capital. El Paseo de la Castellana está lleno de obras de reforma.

-Lo mismo ocurre en Tenerife con 10 obras en marcha. Se están construyendo rotondas para aliviar la congestión y mejorar muchas calles.

-También en Valladolid hay distintas actuaciones en marcha, al menos siete como mejoras en accesos o reconfiguración de aceras o carriles.

-Y en Bilbao, misma escena. Mejora de algunas calles que los ciudadanos podrán estrenar cuando el confinamiento termine.

Son sólo algunos ejemplos de la actividad que se repite en muchos municipios de España.