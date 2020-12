Las protestas de sanitarios por los traslados forzosos al hospital Zendal de Madrid que ya recibe pacientes

Protestas ante el Hospital Zendal de pandemias en Madrid, una semana después de su inuguración y el día que recibe a los primeros pacientes con Covid-19 derivados desde otros centros sanitarios.

Un centenar de profesionales se presentó voluntario para atender a los enfermos en el hospital pero otros se quejan de que su traslado ha sido forzoso.

Las quejas de algunos sanitarios

Irene recibió hace unos días la llamada de su jefe que le comunicaba su traslado al Hospital Isabel Zendal, "no he pedido trasladarme a un hospital nuevo que ni siquiera sé cómo se va a organizar ni que actividad vamos a hacer" asegura. Lo hará por solo 20 días porque su contrato termina el 31 de diciembre. Belén es otra afectada: "no sabemos cuándo vamos a tener que ir, hasta cuándo va a ser, las características del trabajo allí, la distribución de las guardias...". Se quejan de que nadie los va a sustituir.

Los sindicatos se quejan de que ya tienen las plantillas recortadas y aseguran que esos 100 millones de euros se podrían haber utilizado para la atención primaria y el rastreo o para EPIS. Los Sanitarios además, se quejan de la precariedad en el sector. Esa es la razón que ha llevado a Ana María a marcharse a Alemania a trabajar como enfermera, a marcharse: "a ver si podía mejorar mi calidad de vida y mi estabilidad laboral" nos cuenta.

La Comunidad de Madrid defiende su importancia

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se defiende su utilidad: "Si en un entorno de pandemia no entendemos que generar un hospital con mil camas es un refuerzo de la sanidad pública la verdad es que es difícil explicar el resto" dice el consejero de sanidad, Enrique Ruiz Escudero.