Las mascarillas desplazan al satisfayer como producto más vendido en Internet

La 'llegada' del coronavirus a nuestro país con, por el momento, una decena de casos confirmados por coronavirus ha provocado que aumente la psicosis por un posible contagio. Ante ello, las mascarillas en las farmacias se han agotado y no se espera que se repongan en meses.

Por ello en las principales plataformas como Amazon, las mascarillas y geles desinfectantes se han posicionado como los productos más vendidos desplazando en quinto lugar al producto estrella de estos sitios web, el satisfayer.

Desde las farmacias nos reconocen que no hay stock de mascarillas, pero aún así "no hacen falta". Lo mismo está sucediendo con los hidrogeles o geles desinfectantes que se encuentran totalmente agotados. Desde las farmacias en distintos puntos de España nos confirman que no paran de recibir clientes que buscan este tipo de productos. Ante ello, muchas han sido las farmacias que han colgado el cartel de "no hay mascarillas".

Sin embargo, hay otros muchos que se están aprovechando de esta situación y en las principales plataformas de compraventa en Internet que venden mascarillas, pero los venden a un precio ocho veces superior al normal. Hay anuncios hasta en los que se venden mascarillas por 500 euros.