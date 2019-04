La precariedad laboral impide que los salarios suban como antes

Antonio lleva casi una década con su sueldo congelado, pero no se queja por miedo a ser despedido: "Hay competencia y no me puedo subir mucho a la parra". Para el Banco de España el mercado laboral está deteriorado y lo relaciona, en parte, con la temporalidad: un 8 % de los trabajadores están con contratos a tiempo parcial.

Uno de ellos, Giovanni, socorrista cada verano: "Tal y como está la cosa de mal, siempre alguien va a aceptar un sueldo, por mísero que sea". Porque hay mucha gente que quiere trabajar, dice la institución, y las empresas ofrecen cada vez más empleo, pero por menos dinero. Los empresarios, como Ángela de Miguel, ya ven el escenario siguiente: "Desde junio se nota una nueva recesión y así es difícil. No se pueden subir sueldos poniendo en riesgo el futuro de la empresa".

La relación paro-salario de los últimos años está clara: cuando baja el desempleo, suben los sueldos y viceversa, pero esta regla se rompe a partir de 2013. Lo explica el economista Javier Morillas: "Hay un gran paro embalsado, incluso de personas que están trabajando a tiempo parcial y que quisieran trabajar más número de horas. Y al mismo tiempo hemos tenido que integrar a dos millones de inmigrantes que están con nosotros y afiliados a la Seguridad Social".

La reforma laboral, la inflación o el desánimo de los que no encuentran empleo son otros factores que, para el Banco de España, explican el "reducido crecimiento" de salarios de los últimos años.