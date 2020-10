La hostelería ve con buenos ojos el toque de queda mientras que el sector turístico cree que podría ahuyentar a los viajeros

Ese posible toque de queda en toda España tendría también consecuencias económicas. Llegarían menos turistas, pero el sector de la hostelería ve con buenos ojos esta propuesta si les permiten cerrar a las doce de la noche, ya que consideran que es mejor tener una limitación de horarios que el cierre total de sus negocios.

Todos están muy pendientes de la decisión final, de si habrá o no toque de queda y de las consecuencias que podría tener para muchos negocios. La primera reacción ha llegado por parte del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: "Yo no soy contrario a un toque de queda o no, pero una cosa es poder cerrar a las 23:00 horas y otra es cerrar todo el día".

Eso dicen también los hosteleros, que la opción no es mala. "Nos permitiría un consumo responsable en hostelería, el fomento de la actividad económica", ha asegurado Juan José Blardony, director general de Hostelería en Madrid.

Pero, según aseguran, todo depende de la hora a la que les dejen cerrar. "Puedo entender un toque de queda a las 00:00 horas, pero a las 22:00 o a las 23:00 no es bueno", apunta un camarero.

Una medida de este tipo afectaría también a los ingresos de los taxistas que trabajan por la noche. Y lo mismo podría pasarle al sector turístico al que no le convence este posible toque de queda, que creen que podría ahuyentar a los pocos turistas que tienen pensado viajar por España hasta final de año.