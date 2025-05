La jubilación cada vez más lejana: ¿Estamos condenados a vivir para trabajar?

"Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar". Dinamarca acaba de aprobar subir la edad de jubilación, un poquito más. Los daneses van a ser los europeos que más tarde se jubilen, en el año 2040 lo harán a los 70 años.

Por ahora, en España no parece estar sobre la mesa de debate seguir incrementándola, pero cierto es que el runrún sigue ahí ya que la sostenibilidad del sistema de pensiones siempre está en entredicho.

Dinamarca lleva años casando la edad de jubilación con la esperanza de vida y desde 2006 ha revisado el umbral cada 5 años. Actualmente los daneses se jubilan a los 67 años, en 2030 lo harán a los 68, un lustro después a los 60 y ya en 2040 se alcanzarán los 70 años.

Según el informe de la Oficina Estadística (Eurostat), España lidera el ranking europeo de esperanza de vida con una media de 84 años. En 2023, la esperanza de vida al nacer en la UE era de 81,4 años, lo que supone un aumento de 0,8 años respecto a 2022. En total, 15 de los 27 países de la UE superan la media comunitaria siendo Bulgaria el país con peor dato que se sitúa en 75,8 años.

La regla de tres es fácil de establecer. Si cada vez vivimos más tiempo, y cada vez nacen menos niños llegará un momento en el que haya menos trabajadores en activo que jubilados y esto es insostenible. ¿Pasa la solución entonces por tener que aumentar más la edad de jubilación? ¿Estamos condenados a vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir? Para analizar esta cuestión desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos contactado con Sergi Jiménez Martín, investigador de FEDEA y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

Dinamarca tiene un sistema de pensiones multipilar. El primero de ellos es obligatorio, tiene cobertura universal y está formado por dos niveles, uno es un esquema público basado en la residencia y el segundo consiste en una serie de esquemas suplementarios. El segundo pilar en el que se sostiene es el ocupacional que son las pensiones asociadas al mercado laboral y el tercer pilar pasa por los planes de pensiones complementarios y voluntarios.

Jiménez Martín señala que esta reforma aprobada en Dinamarca "es una medida adecuada para ser justo con la gente" ya que "si se mantiene la edad de jubilación y cada vez la gente vive más, reciben más compensaciones respecto a lo que ha contribuido al sistema" y, recuerda: "Es un sistema contributivo". El profesor apunta que se trata de "un sistema de tres pilares y el público es el que va ligado a la edad de 70 años. Es de menor importancia que el segundo pilar, que es obligatorio para todo el mundo y está ligado al tipo de trabajo y a los ingresos que tiene el trabajo. Es el más importante, es el ocupacional, que en muchos países del norte de Europa y que aquí en España apenas está extendido, es muy marginal".

Cierto es que esta medida va en línea con las recomendaciones del FMI, pero igual de cierto es que provoca malestar. En España la edad de jubilación se fijó durante mucho tiempo en los 65 años, pero tras la última reforma dicha edad ha ido incrementándose y actualmente se fija en los 66 años y 8 meses estando previsto que en 2027 la edad mínima para jubilarse alcance los 67 años. ¿Es suficiente?

Sergi Jiménez cree que "lo ideal sería cambiar de sistema. España perdió un poco la oportunidad en 2013, pero la puede recuperar en algún momento. Tampoco hay que considerar lo de subir a 70 años un drama, porque la expectativa de vida que tengo yo, mi generación, es 10 años más que la generación de mis padres o mis abuelos, y mis hijos tienen quizás 10 años más de vida. La edad es relativa a la esperanza de vida que tiene la población, que cada vez es más alta. Con un sistema como el español eso es un suicidio en diferido porque vives más, mantienes más o menos la edad de jubilación en el mismo entorno, cada vez has de pagar más, incluso, con menos ingresos" apunta el experto.

Jiménez Martín indica que una de las cosas que se podría hacer "es ajustar el sistema de pensiones a las circunstancias demográficas. Por ejemplo, ligando menos las pensiones conseguidas a los ingresos que se obtienen de los más jóvenes y más a los mercados de capitales, o a los otros mercados, que es lo que pasa con los pilares ocupacionales que hay en otros países. Se puede solucionar cambiando el sistema o impulsando la natalidad de forma drástica".

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la edad de jubilación es que no todos los trabajos son iguales. No es lo mismo trabajar en una obra que en una oficina y no exige los mismos reflejos ser conductor profesional que bibliotecario. Y todas estas circunstancias habría que tenerlas en cuenta para saber si es prudente o no seguir subido a un andamio con 70 años. "No es lo mismo un albañil que un profesor. No es el mismo trabajo ni la misma flexibilidad, pero el sistema ya permite una cierta modulación. Creo que una de las próximas reformas en muchos países va a ser ajustar la edad de jubilación también al sector predominante que ha tenido una persona. Y otra cosa que puede pasar es que una persona puede estar en un sector relativamente peligroso, pero siempre puede cambiar si está suficientemente cualificado. No es fácil pero es posible", apunta el experto.

Jiménez Martín quita hierro a los ajustes en la edad de jubilación ya que defiende que a los 70 años de ahora se está "con muchas mejores condiciones físicas que su padre o su abuelo, por tanto sus condiciones son muy diferentes y el tipo de trabajo es muy diferente" así que poniendo un toque de humor dice: "tienen razón de quejarse, pero un poco la queja casi es de vicio".

El profesor concluye apostando por "flexibilizar e intentar crear un segundo pilar que no dependa del tamaño de la población que venga detrás".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com