Juan Rosell: "El panorama económico está cambiando pero se debe consolidar"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha hecho balance de las medidas económicas que se han tomado en esta legislatura en el espacio de Onda Cero 'Más de uno'. Asegura que "todo empezó en una situación muy complicada", pero reconoce que "después de un período de estabilización, parece que todo está cambiando". Además, se muestra partidario de "seguir haciendo reformas mayúsculas" y cree que para ello "no sería bueno un gobierno que estuviera a la defensiva y no reformara".



Rosell ha afirmado que le han llegado muchos "comentarios" sobre cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, no sólo en Cataluña sino en toda España y también en el extranjero, pero ninguna denuncia ni dato concreto."Una cosa son charlas de café y otra datos concretos. Con charlas de café no puedes ir a ningún sitio", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, subrayando que, cuando hay datos, rápidamente se va al juzgado y punto final.

El presidente de la patronal, que también lo fue de la catalana Fomento del Trabajo, ha dicho que ojalá hubiese tenido alguna denuncia concreta, porque así es como "explota todo y se puede empezar a limpiar".Así, sobre el caso que se investiga en Catalunya, ha confiado en que la Justicia actúe "lo más rápidamente posible" porque así se limpiarán las dudas y eso es "buenísimo".

En cuanto a la propia patronal, ha destacado que después de haber tenido problemas, tanto CEOE como Cepyme tienen un "código ético muy potente y riguroso" y son muy transparentes en cuanto a los fondos públicos y privados que reciben.