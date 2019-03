Los trabajadores que ganen menos 12.000 euros al año no pagarán impuestos

INGRESARÁN SU SALARIO MÍNIMO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado que aquellos que ganen menos 12.000 euros al año no pagarán impuestos y, por tanto, ingresarán su salario íntegro. A partir de ahí, los demás tramos salariales se beneficiarán de distinta forma, pero pagarán desde un 31% menos, hasta un 13% menos, en el caso de quienes ganen hasta 60.000 euros, aunque todo ello depende de cada situación familiar particular. El titular de Hacienda no ha especificado qué ocurre con los impuestos de las rentas más altas.