Ingreso Mínimo Vital por Comunidades Autónomas

Las primeras familias han empezado a cobrar el Ingreso Mínimo Vital, una prestación con la que el Gobierno espera proteger a 850.000 familias de la crisis económica surgida de la pandemia del coronavirus. Este subsidio sirve para garantizar que nadie se quede atrás, pero lo cierto es que todas las comunidades autónomas ya contaban con algún tipo de renta mínima.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital es ligeramente superior a la media de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, que en 2018 se situaba en 463 euros, pero el problema no es la cantidad, sino el alto porcentaje de potenciales beneficiarios que hasta ahora no habían tenido acceso a estas ayudas.

Rentas de inserción en las Comunidades Autónomas

Andalucía

Aquí esta prestación se llama Renta Miníma de Inserción Social. Oscila entre los 419 y 779 euros al mes. En esta comunidad lo reciben las personas y miembros de las familias que estén inscritas como demandantes de empleo, pero a diferencia de lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, la percepción de la prestación se suspenderá cuando cualquier miembro de la unidad familiar tenga un contrato de trabajo de duración igual o inferior a seis meses, cuyos ingresos mensuales sean superiores a la cuantía que le correspondiera de renta mínima.

Aragón

En esta comunidad se denomina Ingreso Aragonés de Inserción. Su cuantía varía entre los 491 y 736 euros mensuales. Las personas que accedan a este deberán firmar el acuerdo de inserción y participar en las actividades que en él se determinen de forma personalizada. Además, esta prestación tiene cierta compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital, ya que es subsidiaria y, en su caso, complementaria de cualquier otro ingreso o tipo de recursos o prestaciones a los que tenga derecho la unidad familiar.

Asturias

En esta comunidad es conocido como el Salario Básico Social. Se mueve entre los 442 y 731 euros al mes. Podrán recibir esta ayuda los que estén en búsqueda activa de empleo y se tendrán en cuenta los rendimientos de trabajo remunerado para el cómputo. La ayuda dejará de cobrarse cuando se realice un trabajo de un año o más por una retribución superior. Por otro lado, este subsidio es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, ya que es complementario y subsidiario de cualquier otro tipo de recursos, derechos, rendimientos de bienes y prestaciones sociales económicas.

Baleares

Es conocida como la Renta Social Garantizada y está entre los 431 y 776 euros al mes. En esta comunidad no está condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, pero sí se exige estar en búsqueda activa de empleo y no rechazar una oferta de trabajo adecuada. Se tienen en cuenta los rendimientos de trabajo remunerado para el cómputo de los ingresos. También es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, ya que es subsidiaria respecto a otras prestaciones económicas y complementaria respecto a aquellas que no superen el importe que corresponda esta renta.

Canarias

Aquí se denomina Prestación Canaria de Inserción y oscila entre 479 y 668 euros al mes. Para acceder a ella se exige ser demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo. No se considerará que existe carencia de recursos económicos si en el mes anterior a la solicitud, el titular o cualquier miembro de su unidad de convivencia, obtuviera salarios o remuneraciones cuya cuantía neta, sumada a la del resto de familiares, superase el importe mensual. Además, al ser subsidiaria de las pensiones que pudieran corresponder a los miembros de una familia solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social se puede decir, que es compatible con el Ingreso Mínimo Vital.

Cantabria

En esta comunidad esta ayuda es conocida como Renta Social Básica. En este lugar va entre los 430 y 672 euros al mes. Todo cántabro que quiera acceder a ella tendrá que ser demandante de empleo. Por otra parte, se suspenderá cuando se tenga un trabajo, siempre que los ingresos que generen sean iguales o mayores que esta prestación. Además se trata de una ayuda subsidiaria y complementaria de la protección contemplada por la Seguridad Social. Por lo que, complementa el Ingreso Mínimo Vital.

Castilla- La Mancha

Conocido como Ingreso mínimo de Solidaridad oscila entre los 446 y 730 euros al mes. Para ella al igual que en la mayoría de comunidades se exige ser demandante de empleo, pero en este caso no se incluyen incentivos a la búsqueda de empleo. En cuanto su compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital cabe decir, que se trata de una ayuda es complementario y subsidiario de cualquier otro tipo de prestación que se haga valer con carácter previo, pero será incompatible con pensiones contributivas, no contributivas y asistenciales, por invalidez o jubilación.

Castilla y León

Conocida en esta comunidad como Renta Garantiza de de Ciudadania. Esta ayuda se mueve entre los 430 y 699 euros al mes. En cuanto a los requisitos para la petición de este subsidio cabe decir, que los que reciban la prestación no podrán rechazar la oferta de trabajo y deberán mantener la inscripción como demandantes de empleo cuando se encuentren en edad laboral. Además, es subsidiaria respecto a cualquier prestación, contributiva o no contributiva. Por lo que, es compatible con el Ingreso Mínimo Vital.

Cataluña

En esta comunidad es conocida como Renta Garantizada de ciudadanía. Oscila entre los 604 y 1.122 euros al mes. En cuanto a los requisitos para acceder a ella, se deberá estar inscritos en el Servicio Público de Empleo de Cataluña y no se podrá rechazar una oferta de trabajo adecuada. Al igual que en la mayoría de comunidades también sería compatible con el Ingreso Mínimo Vital.

Madrid

La Renta Mínima de Inserción es como se conoce esta ayuda en la capital. Se mueve entre los 400 y 736 euros al mes. Los que quieran acceder a esta ayuda deben estar en búsqueda activa de empleo y no causar baja voluntaria ni rechazar ofertas adecuadas. Además, también es compatible con el tipo de prestación que supone el Ingreso Mínimo Vital.

Comunidad Valenciana

Esta ayuda compatible con el Ingreso Mínimo Vital. En esta comunidad se conoce como Renta Valenciana de Inclusión y se mueve entre los 15 y 809 euros al mes. Esta ayuda se divide entre la renta de garantía de ingresos mínimos y la renta de garantía de inclusión social. Los beneficiarios de esta última subvención tendrán que solicitar la inscripción como demandantes de empleo, participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y en el itinerario de inclusión social desarrollado por los srevicios sociales.

Extremadura

Esta Renta Mínima de Inserción se mueve en esta Comunidad entre los entre 430 y 726 euros al mes y es compatible con el Ingreso Mínimo Vital. A los solicitantes de esta ayuda se les impone la obligación de participar en las actuaciones de empleo y formación que se determinen en el programa de acompañamiento para la inclusión y el requisito de no haber rechazado una oferta adecuada de empleo ni haber cesado voluntariamente una relación laboral en los seis meses anteriores.

País Vasco

En esta comunidad esta ayuda compatible con el Ingreso Mínimo Vital se conoce como Renta de Garantía de Ingresos. Se mueve entre los 644 y 915 euros al mes. En cuanto a su concesión está vinculada a un convenio de inclusión activa para facilitar la inclusión social y laboral tanto del solicitante como de sus familiares. También incluye incentivos al empleo.

Galicia

La Renta de Inclusión Social gallega, que oscila entre los 403 y 726 euros al mes. Esta prestación que es compatible con el Ingreso Mínimo Vital no está sujeta a la búsqueda de trabajo, pero la cuantía es mayor cuando se sigue un itinerario de inclusión y de acceso al empleo.

La Rioja

La Renta de Ciudadanía riojana es compatible de forma subsidiaria con el Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda se mueve entre los 430 y 672 euros al mes. Este subsidio incluye un subsidio de inserción y obliga tanto a mantener ininterrumpidamente la demanda de empleo como a no rechazar foertas adecuadas.

Murcia

En esta comunidad la Renta Básica de Inserción también es compatible con el Ingreso Mínimo Vital. Oscila entre los 430 y 806 euros al mes. Este subsidio tiene como requisito participar junto con los miembros de la unidad de convivencia en un proyecto individual de inserción. Es imprescindible aceptar cualquier oferta de empleo adecuada y, si se realiza un trabajo por más de seis meses con una retribución igual o superior, se extinguiría la ayuda.