El infierno de vivir rodeado de apartamentos turísticos

Empeñaron todos sus ahorros en viviendas por las que pagaron desde 300.000 a 1.000.000 de euros en uno de los nuevos edificios más emblemáticos de Málaga: las Torres de Martiricos. Lo que para ellos iba a ser un hogar idílico es ahora un infierno.

Ahora tienen que convivir rodeados de pisos turísticos, más de un centenar en su mismo bloque. Ruidos constantes, fiestas incontroladas, basura en terrazas y zonas comunes, y varias visitas de la policía. El último episodio, un desalojo parcial del edificio y la movilización de bomberos y policía local porque un extintor se habría rociado por los inquilinos de uno de los pisos turísticos. "A las dos de la mañana en la planta 17 suenan las alarmas, personas con pánico, con problemas de ansiedad, y luego resulta que era un acto de vandalismo porque vaciaron un extintor. ¿Y si hubiera sido un incendio?" Es para estos vecinos la gota que colma el vaso.

Los propietarios ocultan su cara por miedo a represalias de los empresarios turísticos, "nos han amenazado con llenar el bloque de okupas y a una vecina que se quejó de un apartamento turístico le rompieron el coche".

"Hemos visto cómo se cortaban el pelo en los pasillos, cómo fumaban porros en zonas comunes con el riesgo de incendio que tiene el edificio. Hemos vivido agresiones entre turistas, en las que llegan a enfrentarse con la propia policía. No dormimos, tenemos problemas de ansiedad, nos sentimos inseguros en nuestra propia casa. Hemos llegado a tener reuniones con los bomberos para saber cómo actuar". Nos relata una de las vecinas del bloque. "Además, por quejarnos se nos acusa de xenófobos, de que no queremos turismo en Málaga".

El equipo de Antena 3 Noticias ha podido acceder al edificio para comprobar que, efectivamente, los propietarios están rodeados de viviendas de uso turístico. Además, los típicos candados donde se guardan las llaves se encuentran en el banco de un parque cercano, en plena vía pública.

Según los vecinos, la gran mayoría de los 110 apartamentos turísticos no se ajustan a la normativa urbanística que les obliga a tener una salida independiente del resto de viviendas. "Esto no es un hotel, no tenemos la infraestructura que tiene un hotel, estos apartamentos no tienen ni zona de acceso aparte ni de evacuación, ni instalaciones independientes del resto de vecinos".

