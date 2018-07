Indignación por una oferta de trabajo de camarero que paga 800 euros al mes por 15 horas diarias durante seis días a la semana

Se busca camarero para trabajar de martes a domingo, 15 horas diarias con un salario de 800 euros. Esta es la oferta de trabajo que ha indignado al usuario de Twitter @110010010011010 y que se ha hecho viral.

Este jueves, @110010010011010 publicó en su red social pantallazos de una supuesta conversación a través de WhatsApp con el que parece un empresario interesado en contratarlo.

"Buenos días, acabo de leer tu currículum y que estás interesado en un puesto de camarero" dice el primer mensaje que , según estos pantallazos, recibe @110010010011010. Este usuario contesta: "Sí, ayer vi la oferta y me gustaría saber horarios, condiciones y sueldo a poder ser". Además, @110010010011010 añade: "Tengo una amplia experiencia (7 años) nunca me han despedido de ningún sitio y siempre he tenido un trato muy cordial y amable con el cliente".

El supuesto encargado de contratar contesta: "Sería turno partido 7:00-17:00; 21:00-Cierre. Lunes libre. 800 euros". Este es el comentario que enfada a @110010010011010 que tras 13 minutos responde: "Por la mañana 10 horas y por la tarde suponiendo que se cierre a las 2 de la madrugada 5 horas. ¿Un día libre? ¿800 euros por 15 horas diarias?".

El otro interlocutor se limita a decir: " Es verano, tú verás". Este comentario termina por enfadar aún más a @110010010011010 que finaliza la conversación con: "Tranquilo que sí que lo veré. Veré como te llega una inspección de trabajo en plena temporada sinvergüenza".

Esta publicación apareció en Twitter este jueves y en solo un día ha sido retuiteado más de 13.000 veces y ha obtenido más de 17.000 me gustas.