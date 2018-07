El IBEX pierde el 2 % por el miedo a Grecia y la tensión política en España

El batacazo de la bolsa española, el mayor desde principios de mes y que lleva al IBEX a pérdidas en el acumulado de mayo, se produce después de que Grecia dijera ayer que los cuatro pagos al FMI entre el 4 y el 19 de junio, que suponen 1.600 millones de euros, no se harán porque no hay dinero. El Gobierno heleno ha advertido de que no quiere chantajes y el pago de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones es "prioritario", frente al abono de los préstamos al FMI.

El impago del país mediterráneo no implica la quiebra de forma automática, el temido "default", pero algunos miembros del ala más radical del Ejecutivo abogan directamente por la suspensión de pagos, aunque eso suponga salir de la eurozona. Por eso, a pesar de que las bolsas asiáticas comenzaron la semana con fuerte avances y las plazas de Fráncfort y Londres permanecieron hoy cerradas por el día de Pentecostés, el temor a que la crisis griega no se resuelva en los próximos días ha lastrado el resto de las bolsas europeas.

En Estados Unidos, donde se celebra el "Memorial Day" o el Día de los Caídos, Wall Street tampoco abría, lo que no evitó la sangría de la Bolsa de Madrid, que perdió un 2,01%, ligeramente por debajo del 2,09 % de Milán, pero cuatro veces más que el 0,5 % de París. Al margen de Grecia, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas en España impulsó las ventas en la Bolsa española, cuyos inversores constatan la pérdida de apoyos del partido del Gobierno.

Pérdida de votos del PP

El hecho de que el PP haya perdido 2,5 millones de votos y la hegemonía en algunos de sus grandes feudos transmite inquietud entre los inversores, según explican los expertos consultados por Efe. Especial atención prestan a que el emergente Ahora Madrid y el PSOE puedan gobernar juntos la ciudad de Madrid, centro económico del país, y que la activista Ada Colau le haya arrebatado la alcaldía de Barcelona a CiU.

Entre las propuestas de esta última está aplicar una tasa a las eléctricas y multar a los bancos que tengan pisos vacíos, lo que ha contribuido a que estos dos sectores se hayan anotado importantes caídas en la última sesión. En el principal selectivo español, el IBEX 35, sólo ArcelorMittal se ha salvado de los números rojos, con un avance del 0,58 %, mientras que los peor parados fueron Endesa y Enagás, con caídas del 4,08 % y el 3,84 %, respectivamente.

En el caso de los grandes valores, Iberdrola ha caído un 2,65 %; el Banco Santander, un 2,13%; BBVA, un 2,09%; Repsol, un 1,90%; Inditex, un 1,39% y Telefónica, un 1,02%. Como ya adelantaban los expertos antes de la cita electoral, la desconfianza sobre la situación económica en España podía sentirse en los mercados si las elecciones municipales y autonómicas del domingo provocaban situaciones de ingobernabilidad o ponían en peligro reformas que se habían llevado a cabo hasta ahora.

El resultado electoral da pistas también sobre los comicios generales de final de año y ponen en valor algunas nuevas fuerzas que irrumpen en el panorama español, como Ciudadanos y Podemos, que es la formación que más inquieta a los mercados.

A la espera de los pactos que se alcancen en los próximos días, los inversores no alterarán su percepción de España si el PP y el PSOE consiguen el control de buena parte de los parlamentos autonómicos, pues "los dos grandes partidos tienen el beneplácito del mercado", como explicaba desde Self Bank Felipe López Gálvez. Pero si estos acuerdos no se producen, hay que tener en cuenta que para los inversores la ingobernabilidad es "como el agua para los gatos", y si pueden escoger entre 200 países para invertir no acudirán a uno que no les sugiere "estabilidad".

Ésta es la principal advertencia hecha por el economista José Carlos Díez en los días previos a las elecciones, cuando insistió en que los comicios podían servir para trasladar que "España no es Grecia", siempre que no venciera un partido contrario a los ajustes. Pero mientras se resuelve esa incógnita, no sólo sufre el mercado de renta variable sino también el de deuda, por lo que el bono español a diez años ha repuntado hasta el 1,837 %, y la diferencia con la deuda alemana al mismo plazo, que es la prima de riesgo o desconfianza de los inversores, se ha ampliado a 123 puntos básicos.