Un hostelero paga a sus empleadas cursos de idiomas y vinos ante la falta de trabajadores cualificados

"O Segredo do Retiro, how can I help you?". Atender el teléfono así, en otro idioma como el inglés, sigue siendo una materia pendiente en sectores como el de la hostelería. Ante este problema, en el pazo do Retiro do Conde –donde José Luís Prieto dio vida a su proyecto–, han dado con una solución: pagar 50 euros extra a sus empleadas para estudiar inglés.

La iniciativa de José Luís partía de una realidad frecuente en entornos rurales como el de Monterrei, un ayuntamiento con poco más de 2.400 vecinos: "Hablando con las empleadas identificamos puntos de mejora de su formación". A ello se suma, además, el creciente interés de los turistas extranjeros (sobre todo británicos y portugueses) en zonas rurales del interior de Galicia.

Un pazo del siglo XVII como entorno de trabajo

Los padres de José Luís compraron el pazo hace 25 años y, desde entonces, decidieron invertir en él para crear una casa de turismo rural. Después de finalizar su formación en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y de trabajar en Australia, el ahora gerente decidió regresar a Galicia para continuar y expandir el proyecto de sus padres.

El esmero y la dedicación se reflejan en los productos que ofrecen. De ahí que los cursos que pretende promover entre su plantilla no sean solo de idiomas: aprender sobre vinicultura o gestión informática (para manejarse con las reservas en contextos digitales) son algunas de las propuestas del "programa de formación" creado mano a mano entre el propio gerente y empleadas, como María José Diéguez.

A sus 42 años, Mari, vecina de la comarca, dice sentirse feliz trabajando de lo suyo y pudiendo, además, adquirir conocimientos en diferentes ámbitos. No obstante, reconoce la dificultad para coordinar ambas facetas: "Empecé hace un mes el curso de inglés", pero el volumen de trabajo solo le permite asistir a clase "una hora a la semana".

A pesar de ello, agradece una oportunidad beneficiosa en lo profesional y también en lo personal. Los clientes, por su parte, también perciben la buena formación de las trabajadoras de O Segredo do Retiro. "Nos encanta, sobre todo el 'storytelling' de la elaboración de los platos, magnífico", admite una clienta en el restaurante.

Y es que detrás del éxito de negocios como el de José Luís, está la buena formación de trabajadoras como Mari.

El inglés, asignatura pendiente

El nivel medio de inglés en España se ha estancado en la última década y ahora pasa a ocupar el puesto 35 de 113 países del mundo en cuanto al dominio de este idioma y el 25 de 34 en Europa. En comparación con años anteriores, el país en 2022 y en 2021 ocupaba el número 33 del mundo.

"Que el nivel de inglés no mejore en España es preocupante y demuestra que es necesario que la educación sea más práctica y prepare a los niños para la economía de la innovación", subraya el director general de Education First España, Xavier Martí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com