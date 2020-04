Hogares con todos sus miembros en paro: "Nos estamos quedando a cero"

Los hogares con todos sus miembros en paro son ya 1.073.800, según los datos ofrecidos hoy.

La pandemia del coronavirus está agravando mucho la situación de familias como la de Vicente, de 61 años, Idalia 48, o Iván de 30, en el que todos están sin trabajo y tiene que vivir con "los 426 euros del paro".

Intentan alargar ese dinero como pueden "para la comida que es lo principal" e intentado llegar "aunque sea hasta el día 20 " asegura Idalia.

En los tres primeros meses de este año las familias con todos sus miembros en paro han crecido en 60 mil. Hasta llegar a ese número más de un millón de hogares.

Isabel, madre de tres niños asegura que "no se puede vivir así, es una situación en todas las casas que nos estamos quedando a cero".

Cifras similares a las del 2009

Si lo comparamos con los primeros años de la crisis, la cifra ya ha superado la del primer trimestre de 2009.

José y su mujer también están desempleados y viven con una pequeña prestación social y "con la ayudad de vecinos y familiares para mantenernos".

No han cobrado todavía

Antolín y Aroa , a los que le han aplicado un ERTE, no entran en la estadística de los hogares con todos sus miembros en paro, pero en su casa ya llevan un mes y medio sin ingresos. "Teníamos unos pequeñísimos ahorros para algún imprevisto pero ya no nos queda nada y no sabemos cuándo nos van a ingresar·

Han tirado del dinero guardado para comer, vivir y también para pagar la hipoteca.