"Hemos seleccionado tu currículum", la última estafa de la que alerta la Policía Nacional

Suena el teléfono. Es un número desconocido pero no oculto, un móvil con prefijo español. No da tiempo casi a contestar cuando nos salta una voz femenina con el siguiente mensaje "Le llamamos de una empresa de recursos humanos. Hemos seleccionado tu currículum". Nos están ofreciendo trabajo sin saber nuestro nombre, sin ni siquiera confirmar si están hablando con la persona con la que quieren hablar. Si a esas alturas de la llamada seguimos al otro lado del teléfono la grabación continúa "Agrégame de inmediato para obtener los detalles del trabajo", nos piden. Después se corta la llamada.

La mayoría de las personas suelen colgar en este punto y no hacer nada más puesto que intentan estafar de forma indiscriminada, también a los que no están buscando trabajo. Pero si seguimos...Empieza la estafa.

Cómo funciona la estafa

Si añadimos el número a nuestra agenda y le escribimos a través de WhatsApp pueden pasar dos cosas, tal y como advierte la Policía Nacional, en sus redes sociales.

Te pueden ofrecer trabajo por una buena cantidad de dinero a cambio " y aquí está el timo, te piden hacer un prepago y si accedes no vas a volver a tener noticias". También pueden pedirte información personal que después utilizarán para suplantar tu identidad.

Cómo evitar caer en esta estafa

No es la primera vez que los estafadores se hacen pasar por Recursos Humanos, así que hay que estar atento para evitar caer en este tipo de timos. Lo primero es saber una empresa nunca nos va a contratar de esta forma. No nos van a pedir datos personales a través de WhatsApp. Desde Adecco nos recuerdan que hay que tener en cuenta "las condiciones que se ofrecen" porque en algunos casos son "extremadamente altas en cuanto a salario" y eso nos debe hacer sospechar. Tampoco hay que fiarse si "nos piden datos bancarios u otros datos personales que desde un inicio no son necesarios" cuenta Alberto Gavilán, director de talento de The Adecco Group. La forma en la que se comunican con nosotros también es muy importante porque nunca lo van a hacer con contestadores o correos que no sean corporativos, como recuerda Gavilán. Tampoco nos van a pedir información personal a través de WhatsApp.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com