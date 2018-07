Hacienda contabiliza más de 17,1 millones de declaraciones del IRPF presentadas hasta la fecha

Hacienda ha contabilizado ya más de 17,1 millones de declaraciones del IRPF presentadas, casi 1,2 millones más que en la misma fecha de 2014.



Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, de ese total de 17,1 millones, más de 9,7 millones son declaraciones con el programa Padre y servicios de ayuda equivalentes y más de 7,3 millones son borradores confirmados. También sobre el total de 17,1 millones, 13,6 millones se han presentado por internet (borradores y programas de ayuda por la red).



Hacienda subraya que estos datos son de declaraciones registradas, de manera que no hay que esperar que el martes, cuando acaba la campaña de renta, se llegue a los 19,2 millones de declaraciones previstas. Asimismo, incide en que eso no quiere decir que lo que falte no se haya presentado, sino que sí se habrá presentado, pero aún no se habrá contabilizado.



La Agencia Tributaria señala que esta circunstancia se repite todos los años y añade que, incluso cuando se dan datos nuevos a finales de julio, aún quedan declaraciones por contabilizar.



El plazo de presentación de la renta termina el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como a devolver, si bien en el caso de que en las declaraciones a ingresar se opte por hacer el pago mediante domiciliación bancaria el plazo de presentación acabó el 25 de junio.



La atención en oficinas con cita previa se mantiene abierta hasta el 30 de junio, pero la presentación a través de internet permanece también a disposición de los ciudadanos.



Para este año se mantiene la regulación de 2014 respecto a los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración del IRPF, por lo que en términos generales quedan excluidos aquellos cuyas rentas procedentes del trabajo no superen los 22.000 euros anuales. No obstante, el baremo anterior queda reducido hasta los 11.200 euros por año si dichos rendimientos proceden de más de un pagador, salvo ciertas excepciones.