De Guindos afirma que el tercer rescate a Grecia fue un camino "largo" y "no exento de dificultades"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha acusado al Gobierno de Syriza en Grecia de haber llevado al país a una situación límite, que requiere ahora un tercer rescate europeo, al plantar cara a las políticas de ajuste y reformas de la UE, y ha avisado de que "los populismos acaban generando únicamente espejismos". "Sólo dejan promesas incumplidas, frustración y descontento social", ha dicho.

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, en el que se debate el acuerdo alcanzado por el Gobierno griego y la troika para un tercer rescate y la contribución española, ha recalcado que "las políticas irresponsables tienen un coste", y ha precisado que el Gobierno de Alexis Tsipras ha llevado a que Grecia necesite ahora un apoyo financiero mayor del que necesitaba antes de su ascenso y con unas condiciones más estrictas. Así pues, ha asegurado que "no existen atajos en la UE y sólo caben políticas fiscalmente responsables", tal como han hecho, según ha dicho, Irlanda, Portugal y España para volver a la senda de crecimiento y creación de empleo.

Pese a estas críticas, Guindos ha dicho que España "debe mostrar la solidaridad con el país heleno como en los últimos seis años", en los que, de aprobarse este nuevo tramo de ayuda, que contempla una aportación española de unos 10.150 millones de euros, se habrían dispuesto para Grecia unos 34.000 millones de euros. "Este Gobierno siempre ha sido solidario con Grecia, favorable al tercer programa de rescate y a su permanencia en el euro", ha apostillado el ministro de Economía.

Para pedir el voto favorable de la oposición a este nuevo apoyo, el ministro de Economía ha asegurado que las nuevas ayudas económicas a Grecia están supeditadas a unas condiciones "ambiciosas", que serán objeto de una "estricta supervisión por parte de las instituciones".

Por otro lado, Guindos ha puesto en valor que alcanzar el acuerdo preliminar en el seno de la UE del pasado 12 de julio para un nuevo rescate de Grecia "no ha sido fácil", sino el resultado de "un largo camino no exento de dificultades". "Lo fundamental es que con él Grecia no deja el euro y que puede dejar atrás este largo período de crisis", ha añadido.

Además, ha dicho que gracias a los dos primeros programas de ayudas, la economía helena experimentó en 2014 una "progresiva mejora", con una vuelta al crecimiento del PIB y del empleo, dinámica que, ha insistido, se truncó "tras constatarse la nueva aspiración de cambiar las condiciones del segundo rescate por parte de Tsipras", que llevó en última instancia al decreto del 'corralito'.

Según ha recordado Guindos, el tercer rescate a Grecia cuenta con una ayuda financiera de 86.000 millones de euros, que incluyen una reserva de 25.000 millones de euros para sanear la banca, al que irán asociadas 250 medidas. Estas medidas se resumen en cuatro pilares. El primero de ellos se refiere a la reformas para restaurar la sostenibilidad fiscal, para lo que el país heleno se ha comprometido a llevar a cabo reformas impositivas, del sistema de pensiones y una mejora de las finanzas públicas.

Otro eje se refiere a una batería de reformas para la estabilidad financiera, la mejora de las ratios de morosidad bancaria y del gobierno corporativo de los bancos públicos. En tercer lugar, Grecia debe llevar a cabo reformas en el mercado de trabajo, de bienes y de servicios, en el sentido de revisar la regulación de los despidos colectivos o liberalizar profesiones reguladas. Por último, el programa contempla reformas para aumentar la eficiencia de las administraciones públicas.

La asistencia financiera se concede en condiciones favorables, con un tipo de interés equivalente al coste de financiación del MEDE (1%) más 10 puntos básicos. Para finalizar, Guindos ha insistido en que "es fundamental que las autoridades griegas hagan suyas las reformas y que las apliquen en tiempo y forma". "Si no es así se corre el riesgo de fracasar y volver a la casilla de salida", ha concluido.