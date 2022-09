Guillermo Fernández Vara anuncia "la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca"

En los últimos días varias autonomías han anunciado bajadas de impuestos para hacer frente a la escalada de precios y a la elevada inflación. A esta guerra fiscal acaba de sumarse el presidente de la Junta de Extremadura que acaba de confirmar "la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca".

Guillermo Fernández Vara ha reconocido que esta nueva propuesta "no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país y no toca los impuestos que financian los servicios esenciales", y ha dejado claro que "los debates en Extremadura no están vinculados a lo que hagan los demás".

En este sentido ha advertido que los socialistas extremeños son "absolutamente autónomos" y no son "monos de imitación de nadie". "Trabajamos dentro del contexto que creo que debemos hacerlo y pensando fundamentalmente en los ciudadanos", ha precisado.

El dirigente también ha abordado la situación de otras comunidades socialistas que estudian rebajas del IRPF. A su juicio esta situación refleja "un país diverso, plural, compuesto, con gobiernos que lo hacen con mayoría absoluta y otros que lo hacen de acuerdo con distintas fuerzas políticas".

No obstante ha matizado que será "interesante" abordar la negociación del nuevo modelo de financiación cuando aquellos que bajen impuestos comiencen a pedir fondos. "Veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar el modelo de financiación con comunidades autónomas que quieran solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas. Será algo interesante de ver en el futuro", ha indicado.

¿Qué medidas son?

El político extremeño ha avanzado una reducción del 25% el precio de la ITV, un 50% las tasas sobre comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza o pesca, pruebas de laboratorio, o tarjeta de transporte y un 100% "de otras muchas" tasas que se detallarán próximamente.