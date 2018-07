Un griego residente en España: "Es difícil creer en la política cuando tu familia se pregunta cómo pagar la luz"

ASÍ VIVEN EN ESPAÑA LA CRISIS GRIEGA LOS HELENOS

Los griegos residentes en nuestro país están viviendo la crisis griega con la preocupación de no saber como subsisten sus familias y con la comodidad de no sufrir los efectos del 'corralito'. El presidente de la Asociación de Griegos en España, Yannis Mitkas, asegura que la actual es "una situación difícil provocada para asfixiar a Grecia porque no les gusta este gobierno". Una profesora del idioma de los Clásicos ha dejado a propósito "gran parte" de su dinero en una cuenta griega para "apoyar al país". Así están viviendo los ciudadanos griegos estos difíciles momentos.