Globalia y Barcelo se fusionan para crear un gigante turístico

Dos de las importantes compañías del sector turístico, Globalia y Barceló, han acordado la fusión de sus agencias de viajes. La negociación ha sido dirigida por Javier Hidalgo, CEO de Globalia, y Simón Pedro Barceló. La operación está pendiente de la firma definitiva y de la aprobación de las autoridades de competencia. Se trata de una noticia que llega poco después de la venta de Air Europa, insignia de Globalia, a Iberia.

El resultado de esta relevante operación será un gigante del sector turístico, el mayor en puntos de venta, con 1.500 y una facturación de 2.600 millones de euros y más de 6 mil empleados.

Esta fusión incluirá, por parte de Golbalia, a Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares. Mientras que por parte de Barceló se incluyen compañías como B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events.