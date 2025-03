El futuro de Europa, las políticas de Trump y nuestra relación con China, a debate en el Foro Aspen

"Nunca pensé que iba a vivir un momento como este en el contexto internacional". Son las palabras con las que Javier Solana, presidente de Aspen Institute España, ha inaugurado la primera edición del Foro Aspen. Un evento que nace con el objetivo de convertirse en un espacio abierto a la reflexión, el diálogo y el aprendizaje. Esa primera intervención de Solana ha sido uno de los ejes centrales del evento: el contexto geopolítico actual. "La incertidumbre es máxima, todo es posible" ha añadido Javier Gomá, director de la Fundación Juan March. Porque vivimos tiempos convulsos, las reglas del juego han cambiado de la noche a la mañana y resulta casi imposible predecir que ocurrirá en un futuro cercano. En este escenario, Europa trata de reubicarse, de encontrar su lugar y hacerse fuerte.

"El problema de Europa es que seguimos teniendo esta mentalidad de reacción, seguimos reaccionando a los problemas en lugar de ser proactivos. O crecemos y nos convertimos en un país grande que sea capaz de confrontar a Estados Unidos y a China o seremos el terreno de juego donde se está jugando la partida" ha explicado Ángel Ubide, director general y jefe de Estudios Económicos de Renta Fija Global y Macroeconomía en Citade durante su intervención en el Foro Aspen.

Europa no ha hecho los deberes

¿Cuál es el principal problema de Europa en este momento? Pues que tiene mucho trabajo pendiente. "Necesitamos crecer, el crecimiento es un elemento fundamental para la financiación del modelo europeo" ha asegurado José Ignacio Goirigolzarri, presidente de FAD. Una afirmación con la que muchos ponentes han estado de acuerdo. Entre ellos, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "Europa tiene que dar ese mensaje de 'open for business', de que estamos abiertos a ser un líder estratégico a futuro". Pero para llegar hasta allí, queda mucho por hacer. "Se nos complica el mundo externo pero es que nosotros no hemos hecho los deberes" ha apuntado Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Insiste García-Herrero en que Europa ha tardado demasiado en reaccionar. "Trump nos mueve", explicaba en su intervención, dando a entender que las imprevisibles políticas de Trump son las que han hecho despertar a la Unión Europea.

Objetivo pendiente: el mercado único

Con todo este panorama, los próximos pasos de Europa tienen que ser contundentes. "Es un momento de miedo, amenazas, desafíos... pero creo que es una gran oportunidad para todos nosotros" ha dicho Enrico Letta, decano de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales del IE. Para Letta uno de los principales problemas es que durante 30 años no se ha puesto en marcha un mercado único, cada país ha estado trabajando en su propia economía, desarrollando sus propias empresas y, ahora, es cuando todos los estados miembro se dan cuenta de que sus mejores empresas, las más punteras, no son lo suficientemente grandes para "ganar la batalla a nivel mundial".

De ahí, que varios ponentes del Foro Aspen hayan recalcado la misma idea en varias ocasiones: "centrarse en el mercado único es parte de nuestra estrategia de seguridad económica". Hay que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, hacerlas más competitivas. "No estamos creando un mercado único para esas empresas y esa es la razón por la que no están creciendo ni convirtiéndose en actores europeos y mundiales de peso en la nueva economía", ha añadido Ruth Díaz, country manager de Amazon.

¿Dependemos de China?

La dependencia europea es otro de los temas que se ha tocado varias veces a lo largo del Foro Aspen. "¿Es posible sentirnos seguros si no somos independientes económicamente, si la conectividad no está garantizada? se ha preguntado Enrico Letta. Y él mismo se ha respondido: "sinceramente no lo creo". En la misma línea ha ido María Martín-Prat, directora general de Comercio en la Comisión Europea, pero poniendo el foco directamente en China: "la Unión Europea tiene dependencias críticas de China en ciertos componentes que son esenciales en tecnología verde y digital".

Martín-Prat ha insistido en que nuestra relación con la potencia asiática es "muy importante pero extremadamente complicada" y que Europa sabe que tiene que seguir trabajando esos vínculos comerciales. "Hay una responsabilidad política que es ineludible y es que tenemos que intentar seguir mejorando nuestra relación con China", ha añadido. Ahora mismo es nuestro tercer socio comercial y nos interesa estrechar lazos. La comisión quiere reunirse con el gobierno chino, mantener conversaciones y llegar a puntos de encuentro para conseguir que las próximas inversiones chinas en Europa sean en sectores estratégicos que permitan reforzar la competitividad europea.

