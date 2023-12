La Fundación Once oferta más de 15.000 puestos de trabajos para personas con discapacidad

Hoy, tres de diciembre, se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Una fecha para recordar que cada persona ha de ser valorada por quién es. Cada vez son más las empresas que repiten contrato a las personas con discapacidad.

En España, el 8% de la población tiene discapacidad, afectando de esta manera a casi cuatro millones de personas. En este día, las personas que tengan alguna discapacidad, reivindican, sobre todo, su derecho al trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 22% de la población activa se encuentra en paro, a pesar de que la mayoría demuestra estar cualificada para ello.

El talento genera rentabilidad y diversidad

Virginia Carcedo, Secretaria General de Fundación ONCE e Inserta Empleo, ha destacado que la principal prioridad de la Fundación ONCE es el empleo, formación y accesibilidad universal. Buscando, de esta manera, mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad con un mayor acceso a un empleo digno y de mayor sostenibilidad. Con ello, se están poniendo en marcha proyectos tecnológicos que sirvan para mejorar la vida de las personas con alguna discapacidad.

En 2023 ha habido un aumento importante en el acceso a la Universidad y estudios superiores, dicho esto, se ha observado que desde hace varios años las empresas demandan perfiles de personas con discapacidad de mayor cualificación. Este año en estas fechas ya han conseguido 15,000 empleos y con la llegada de la campaña navideña lo superarán. Es muy relevante tener una plantilla de talento diverso, ya que genera rentabilidad, eficacia y diversidad.

Romper las barreras de la discriminación

Lo que no se conoce genera cierta inseguridad, por eso las empresas se preguntan cómo pueden adaptarse de buena forma sin necesidad de discriminar a ninguna persona. Desde la Fundación ONCE evalúan según el mapa de talento de cada persona, es decir, basarse en la capacidad de la persona y no en lo que no pueden hacer. Ya que son personas que pueden aportar lo mismo o más que cualquier otro trabajador.

No es la persona con discapacidad la culpable, la sociedad tiene que tener en cuenta que no se puede discriminar al 8% de la población. A día de hoy ha evolucionado la tecnología, la mente de las personas y los contenidos favoreciendo a estas personas. Debemos recordar que el secreto del talento no entiende de discapacidades, sólo de capacidades.