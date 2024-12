Funcionarios denuncian que las clínicas que trabajan con Muface han dejado de atenderles o les hacen pagar por las consultas

Termina el plazo que el Gobierno había dado a las aseguradoras para que presentasen una propuesta para la gestión de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) sin que, de momento, haya habido acuerdo. Mientras la mutualidad se enfrenta a unas horas críticas, miles de funcionarios ven con incertidumbre su futuro sanitario.

Sin citas para los asegurados

Manuel tiene 70 años y es funcionario recién jubilado. No sabe qué va a pasar con sus futuras citas médicas, que necesita con cierta frecuenta por el tumor vesical que padeció. "Llamé para pedir cita para la próxima revisión, que me la suelen dar en 20 días, y me la daban para abril" denuncia. El problema es que, asegura que volvió a llamar con intención de pagar la consulta privada y se la daban para ese mismo día: "Esta misma tarde si quieres, o el día que le venga bien". Desesperado asistió a su cita, en el mismo hospital de siempre y con el mismo médico de siempre pero pagando casi 100 euros, "86 euros en concreto, tengo la factura", recuerda.

Cientos de afectados

En la misma situación de Manuel hay cientos de personas según denunciaCSIF. "No vamos a permitir que los funcionarios paguen de su bolsillo la atención médica de Muface. Estamos recibiendo centenares de quejas" dice Francisco Lama, secretario de Acción sindical CSIF. Recuerdan que "la atención de más de un millón de funcionarios y sus familias está en riesgo".

Para protestar contra el posible fin inminente de la mutualidad, funcionarios de toda España protestarán el próximo 14 de diciembre en una manifestación en Madrid convocada por el sindicato.

