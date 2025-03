La frase “vale un huevo” empieza a cobrar sentido: “Va a ser muy difícil contener los precios”

"La docena de huevos caseros escala los seis euros y la más barata ya puede tocar los tres", nos lo cuenta Carmiña, una clienta del Mercado de Abastos de Santiago de Compostela que reconoce que la frase "vale un huevo" empieza a cobrar sentido. "Sí, cada vez están más caros, y no tiene pinta de que bajen, a ver si no nos pasa como a los americanos", añade Julia, otra clienta del mercado, muy puesta en actualidad internacional.

La subida es importante. Lo asumen productores, hosteleros y consumidores. Pero no hay una sola causa para la escalada de precios en el sector avícola. David Sueiro, responsable de Galo Celta, una empresa dedicada a la producción de huevos, reconoce que los costes de producción han aumentado significativamente, especialmente desde 2022, debido a la subida de precios de las materias primas y de la energía provocada por la guerra en Ucrania. "En los últimos cinco años, el gasto de producción del huevo ha subido un 50%", señala Sueiro.

"Lo que está pasando es que la gente cada vez demanda más producto español y las exportaciones están subiendo. Las granjas de aquí están enviando mucho huevo fuera del país, a precios elevados, lo que hace que haya menos disponible en el mercado local. Esto empuja los precios hacia arriba", nos explica David.

En la hostelería

El Bar La Tita de Santiago de Compostela es uno de los templos de la tortilla de patata en Galicia. En temporada alta, pueden llegar a hacer hasta 150 tortillas al día. "Hacemos un centenar de tortillas de media diariamente y cada una lleva 30 huevos. Es una locura, pero tenemos que adaptarnos y buscar la forma de que el cliente no note tanto el incremento", explica Suárez.

No hay vuelta de hoja. "El huevo ha subido mucho en los últimos años, antes de la pandemia nosotros comprábamos una docena de huevos por 0,90 céntimos, después subió a 1,10, más tarde a 1,70 y ahora mismo no la encuentro por menos de dos euros. Estamos hablando del doble en menos de seis años, es demasiado, y quitas en un sitio y pones en otro para que no repercuta directamente en el cliente", nos traslada Suárez y añade, "nosotros hacemos todo lo posible para mantener la calidad del producto".

El futuro del mercado de los huevos sigue siendo incierto. Con los costes de producción disparados y la incertidumbre en torno a los factores externos que afectan a la agricultura, el sector no se muestra optimista. "Todo se ha disparado en general, los precios de la industria alimentaria no van a contenerse fácilmente porque cada vez se produce menos en Europa y hay más demanda", concluye David Sueiro.

"Ahora mismo quien tiene un gallinero tiene un tesoro", nos advierte una clienta de la plaza de abastos compostelana que produce huevos en su casa. Y nos despide con una sonrisa.

