EL FMI asegura que se mantiene "listo para ayudar a Grecia si así se lo pide"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, aseguró hoy que el organismo financiero "se mantiene listo para ayudar a Grecia si así se lo pide".

En una declaración de un solo párrafo difundida hoy, un día después del referéndum celebrado en Grecia, Lagarde aseguró que el organismo financiero internacional "vigila la situación estrechamente".

"El FMI ha tomado nota del referéndum celebrado ayer en Grecia. vigilamos la situación estrechamente y nos mantenemos listos para ayudar a Grecia si así nos lo pide", explica la directora del FMI en su escueta declaración.

Ayer, los griegos apoyaron con una amplia mayoría el no a las condiciones que exigen los acreedores y socios europeos a cambio de un nuevo paquete de ayuda.



La victoria del no pone las negociaciones de Grecia con el FMI y las autoridades europeas en una situación nueva, en la que los acreedores tienen más complicado conseguir que se apliquen las reformas que exigen y se mantiene la posibilidad de salida de Grecia de la zona euro.



El FMI ha participado, junto con el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), en los programas de rescate a Grecia y ha sido el principal impulsor de condicionantes y reformas para reestructurar la deuda griega.



El Gobierno del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, no ha mantenido buenos canales de diálogo con el FMI, institución a la que ha señalado como responsable de imponer medidas de austeridad inaceptables por el pueblo griego.



Tras varios programas de rescates a cambio de reformas, el Gobierno de Tsipras ha chocado especialmente por las exigencias realizar recortes en el sistema de pensiones griego.



Ante su difícil situación financiera, Atenas no hizo la semana pasada el pago al FMI de un vencimiento de 1.600 millones de euros, que supuso el mayor impago de un país avanzado con la institución dirigida por Christine Lagarde.