Finaliza el mandato de Hernández de Cos al frente del Banco de España y el sucesor aún está en el aire

Martes 11 de junio de 2024. Termina el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España después de seis años al frente. Y aún no tiene sustituto. El Gobierno tiene que decidir quién ocupará su puesto.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Crespo, asegura que tiene en mente una lista de nombres para ser el "sucesor o sucesora" de Hernández de Cos. Pero de momento, será la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, quién asuma las funciones -lo permite los propios Estatutos del organismo-. Ella cesará de su cargo en septiembre.

Crespo asegura que aún hay tiempo para designar al sucesor de Hernández de Cos, a quien ha reconocido su "excelente trabajo" como gobernador del Banco de España.

Pablo Hernández de Cos se despidió del Congreso de los Diputados reconociendo que "ha sido un orgullo" ser gobernador y agradeciendo la labor de economistas, inspectores y empleados del Banco de España.

"Ha sido un privilegio ser gobernador del Banco de España y liderar un equipo humano tan cualificado y comprometido con los objetivos de la institución que, en último término, pretenden contribuir a la mejora del bienestar de nuestra ciudadanía", ha manifestado en el blog del organismo publicado el lunes.

¿Cómo se elige al nuevo gobernador?

Hasta ahora, el nombre propuesto a la hora de renovar la cúpula del Banco de España se basaba en un acuerdo -no escrito- entre PP y PSOE. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien fue ministro de Economía entre 2011 y 2018, ve bien repetir el pacto "no escrito" entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Sin embargo, ahora las relaciones entre los dos partidos están más tensas y el Gobierno de Pedro Sánchez ha ligado este pacto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace años.

El trabajo pendiente para el sucesor

El gobernador saliente deja en legado un listado de tareas pendientes para el nuevo sucesor. Entre ellas, analizar la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell.

Pero no es la única labor para afrontar. También tendrá que hacer frente a la elevada tasa de paro estructural, seguir la vía del crecimiento de la productividad, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, disminuir las vulnerabilidades de ciertos segmentos de hogares, seguir reforzando la capacidad de resiliencia del sistema financiero, entre otras.

De Cos advierte de la falta de consensos lo que dificultará el diseño e implementación de reformas y del plan de consolidación fiscal que necesita España y también alerta de la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Delgado asume las funciones, pero sin voto en el BCE

La subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, asume desde este martes las funciones de gobernadora con carácter interino, aunque no podrá votar en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrarán el 18 de julio y el 12 de septiembre.

El Ejecutivo tiene hasta septiembre, que vence el mandato de Delgado, para decidir quién será el sucesor de Pablo Hernández de Cos como gobernador de Banco de España.

Margarita Delgado es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Banco de España en 1988 y en 1991 aprobó la oposición de inspector de entidades de crédito.

De 2014 - 2018 fue directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión, en la dirección general de Supervisión Microprudencial I, encargada de la supervisión directa de los mayores bancos de la zona del euro. En 2018 tomó el cargo como subgobernadora de Banco de España.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, asegura que está tratando el tema de que Delgado no pueda votar en asuntos de política monetaria con el propio BCE. "Esta es una de las cuestiones que estamos discutiendo con el BCE", ha reconocido Gavilán.

Datos del Banco de España

El Banco de España eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2024, desde el 1,9% al 2,3%, mientras que mantiene sus estimaciones para 2025 y 2026, en el 1,9% y el 1,7%, respectivamente.

La demanda interna será el principal soporte de la actividad y el consumo de los hogares, que será el componente con una mayor aportación positiva al crecimiento del PIB, mostrará un dinamismo creciente en los próximos trimestres. No obstante, el consumo per cápita no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta 2025.

Aun así, el Banco de España espera que siga la creación de empleo, aunque a un ritmo más lento: el desempleo seguirá por encima del 11% en 2026.

En cuanto a las previsiones para la inflación, estima que el IPC se situará en el 3% en 2024, tres décimas más respecto a la pasada previsión; en el 2% en 2025, una décima más, y el 1,8% en 2026, otra décima más.

