Los expertos dudan sobre la propuesta de Yolanda Díaz de marcar un tope en el precio de algunos alimentos

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, se ha mostrado este lunes a favor de acordar, entre distribuidoras y consumidores, un precio máximo de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra como, por ejemplo, la leche, los huevos o el pan ante la subida generalizada de precios producida por la inflación que afecta a toda Europa.

Nada más dar a conocer su propuesta, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha asegurado que no es posible ponerla en práctica por motivos legales, algo que numerosos expertos corroboran. Asimismo, ha explicado que es inconveniente intervenir el precio de la cesta.

El motivo: la normativa europea. En un principio, se prohíben los acuerdos para fijar los precios de los alimentos, aunque en la propia norma se habla de excepciones. Es decir, aquellos acuerdos que contribuyan a fomentar el progreso técnico o económico podrán contar con el visto bueno si, además, cuentan con una articulación jurídica suficiente.

Por el momento, no hay precedentes, por lo que algunos economistas dudan de que pueda salir adelante y se posicionan en contra de esta medida. Explican que un precio máximo tiene dos consecuencias: "reduce la oferta y fomenta el mercado negro", explica el economista Javier Díaz-Jiménez. Además, aseguran, podría producirse un desabastecimiento y una escasez de productos ante un posible tope de precios.

Por otro lado, los distribuidores insisten en una bajada del IVA, mientras que en el campo rechazan esta propuesta. Aseguran que saldrán perjudicados.

Yolanda Díaz denuncia un enriquecimiento de las empresas

La ministra de Trabajo, al tiempo que ha anunciado esa polémica propuesta, ha acusado a "los márgenes empresariales" de ser los culpables, en parte, de esa subida del precio de muchos productos básicos.

"No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país", ha afirmado. "Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50%".

A esta propuesta, Díaz ha recibido respuesta por varios miembros del Gobierno, como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, o la titular de Educación y actual portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Ambas han asegurado que el Gobierno ya ha aprobado para contener la escalada de precios y los costes en el sector primario.