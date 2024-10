La exitosa idea de un agricultor valenciano para dar salida a sus productos sin intermediarios: "Un precio justo"

A Pascual Cabedo se le ilumina el rostro cuando habla del campo. Se ha dedicado a cultivar la tierra desde que tenía 20 años. Y han pasado tres décadas desde entonces. Preocupado por la crisis de la agricultura y consciente de cuáles son las raíces del problema, ha puesto en marcha una plataforma que une la tradición y la innovación. La costumbre ancestral de la venta directa e internet.

Una idea de sentido común teniendo en cuenta que uno de los principales lastres del sector agrario son los márgenes que se llevan los intermediarios. Según explica Pascual, la "mayoría" de ellos "explotan al agricultor pagando precios irrisorios mientras ellos se llevan la mayor parte de las ganancias sin asumir ningún riesgo". A su juicio, "los intermediarios abusivos provocan un impacto devastador, desincentivando a los productores a seguir cultivando y muchos terminan abandonando el campo".

Por todo ello, ha fundado la plataforma Europa Agricult Product (EAP): "Hemos decidido de una vez por todas conectar a los agricultores con el cliente final para que los primeros reciban un precio justo por sus productos y el consumidor obtenga un producto fresco a mejor precio, incluso, que en el supermercado". Según ha contado a Antena 3 Noticias, la respuesta que están obteniendo está superando sus previsiones: "Estamos muy contentos por la respuesta". Además, ha destacado especialmente que los clientes se sienten muy agradecidos por esta iniciativa porque, ha asegurado, "a ellos les gusta mucho saber que detrás de cada fruta hay un agricultor que está recibiendo un precio justo por su trabajo".

Como dice Pascual, "sin agricultores, simplemente no habría alimentos". Y nos hemos ido al municipio de Casinos (Valencia) a hablar con uno de los que ha empezado a trabajar con Pascual. Se llama Vicente Miralles. Hace años se inició en el cultivo de la pitaya en su invernadero. "La venta era muy problemática, no conseguía darle una salida a esta fruta que es algo más cara", ha explicado. Sin embargo, su suerte cambió cuando conoció a Pascual: "Él me dio la opción de dar a conocer la pitaya en su plataforma y, por fin, he logrado que mi esfuerzo y mi trabajo sea sostenible". Actualmente está produciendo unos 14.000 kilos y aspira a alcanzar los 200.000.

El teléfono de Abel Expósito, CEO y socio de la plataforma EAP, suena constantemente. Su trabajo se centra en coordinar la labor de agricultores, operarios de almacén y transportistas. Ahora mismo tiene poco tiempo para el descanso. Nos atiende en el almacén de la empresa, situado en Llíria (Valencia). "En este lugar, nuestro almacén, hacemos la verificación de peso y calidad de los productos", ha relatado.

"Llevamos muy poco tiempo y hemos tenido un éxito rápido, por eso, lo más complicado ha sido conectar el engranaje para poder contar con suficiente oferta para la demanda que hemos registrado". Abel ha detallado que, de momento, se centran en envíos a toda España y que ya trabajan con agricultores de varias comunidades autónomas. Sobre la clave de su éxito, ha asegurado que "ser transparentes en redes sociales", defender "el pago justo al agricultor" y que el consumidor "reciba un producto fresco 'made in Spain' con su sabor original".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com