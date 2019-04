La eurozona exige a Grecia más ajustes y no excluye aún la salida del euro

Los socios de la Eurozona exigen a Grecia que apruebe de manera inmediata, antes del próximo miércoles, ajustes en pensiones y el IVA, entre otras cuestiones, como precondición para iniciar las negociaciones para un tercer paquete de rescate a Grecia.

Así se recoge en el documento pactado hoy por los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, que además condiciona cerrar el acuerdo sobre el tercer rescate a que el FMI participe en todo el proceso.

Los socios estiman que para un tercer rescate Atenas podría necesitar entre 82.000 y 86.000 millones de euros y condicionan su concesión a que el FMI participe en todo el proceso, en contra del deseo de Grecia.

La eurozona advierte que la apertura de las negociaciones no significa que el rescate vaya a ser concedido, y de que "en el caso de que no se llegue a un acuerdo, se le ofrecerán a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona del euro, con una posible reestructuración de la deuda".

Respecto a las medidas, piden la "racionalización del sistema del IVA y la ampliación de la base impositiva para aumentar los ingresos", el adelanto de medidas para "mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones", dentro de unas "reformas ambiciosas de las pensiones".

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro terminaron su reunión sin cerrar un acuerdo que permita abrir las negociaciones para conceder un tercer rescate a Grecia, cuestión que dejan ahora en manos de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro.

"El Eurogrupo se ha terminado. Pasamos el testigo a la cumbre de líderes del euro", dijo el ministro de Finanzas de Finlandia, Alexander Stubb, quien aseguró también que se han logrado "progresos".

El presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado este domingo que hará todo lo posible por ayudar a un acuerdo que permita desbloquear las negociaciones para un tercer rescate griego, y ha avisado de que del éxito de este reto dependerá la permanencia o no de Grecia en el euro.

"Lo que está en juego es saber si Grecia estará mañana en la zona euro y lo que está en juego es Europa", ha declarado Hollande a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre.

Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel afirmó a su llegada que "no habrá un acuerdo a cualquier precio" con Grecia y llamó la atención sobre la "pérdida de confianza". "La divisa más importante está desaparecida. Y eso es la confianza. No habrá un acuerdo a cualquier precio". "Si tenemos éxito o no habrá que verlo", añadió.

El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, ha asegurado que se ha logrado avanzar "un largo camino", pero que aún quedan abiertos "un par de grandes temas" que deben resolver los líderes del euro antes de decidir si se reabren las negociaciones para un tercer rescate.