Este es uno de los siete lugares españoles elegidos por Bruselas para extraer minerales críticos

La Comisión Europea ha seleccionado 47 proyectos estratégicos para la explotación de materias primas críticas. Un paso que forma parte del Proyecto Estratégico Europeo dentro del Critical Raw Materials Act (CRMA) que busca reducir la dependencia que existe de otros países como China. Siete de esos proyectos se realizarán en España. Concretamente, están ubicados en Extremadura (3), Andalucía (2), Galicia (1) y Castilla-La Mancha (1).

En el municipio de Abenojar, en Ciudad Real, han recibido esta noticia con los brazos abiertos. Viven de la agricultura, de la ganadería y, dentro de poco, también de la minería. "Este es el cotilleo del pueblo", admite una de las vecinas. Durante estos días no se ha hablado de otra cosa. "Dicen que va a traer mucho trabajo", "ahora mismo no estoy trabajando, ya he ido a echar mi currículum", "no me importaría trabajar en la mina", nos cuentan.

Abenojar tiene unos 1.300 habitantes y ha ido viendo cómo poco a poco sus calles se han ido vaciando. "Antes teníamos 13 bares, ahora nos quedan nada más que tres", explica Juan, que lleva toda la vida aquí. La gente joven se ha tenido que ir fuera a trabajar porque no tienen muchas opciones por la zona. Creen que esto podría darle un gran empujón económico al pueblo e incluso tienen la esperanza de que sirva para fijar población. Está previsto que la construcción de la mina dé unos 200 trabajos directos y otros 700 indirectos.

El proyecto de "El Moto"

"El proyecto lleva bastante tiempo dando pasos y en breve se comenzará a hacer la bocamina, que es la estructura principal, y se calcula que en 2027 ya se esté extrayendo wolframio", cuenta Verónica García, Alcaldesa de Abenojar. El wolframio es un material esencial y una materia estratégica para la Unión Europea.

Se calcula que solo en la mina de este municipio de Ciudad Real se podría satisfacer hasta el 25% de toda la demanda europea de wolframio. "Aproximadamente de aquí se podrán sacar unos 90 millones de toneladas de recursos", explica Maria Rosa Simón, una vecina que forma parte de este proyecto. Las extracciones se harán a través de un túnel subterráneo a unos 300 metros de profundidad. El material, dice Simón, cuenta con una gran resistencia y tiene numerosos usos, entre los que destacan la industria tecnológica, energética y de defensa.

