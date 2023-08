Estas son las monedas de euro que no se pueden usar, según el Banco de España

Pese al 'boom' de las tarjetas de crédito y el cobro por internet, el dinero en efectivo y las monedas siguen usándose. A todos nos salva tener dinero suelto en el bolsillo. Eso sí, las monedas de euro que estén deterioradas y también aquellas que sean falsas serán retiradas del mercado. Así lo ha anunciado el Banco de España y lo ha autorizado el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante la publicación de la Orden ETD/647/2023. El objetivo principal por el que se ha tomado esta medida es para conseguir evitar falsificaciones y prevenir posibles estafas.

Gracias a esta Orden, en España se ha establecido una clasificación entre las monedas de euro: aptas, presuntamente falsas y no aptas para la circulación, entre las que se encuentran las monedas que hayan sido alteradas o las que no pasen los procesos de autentificación: "La Ley 10/1975, de 12 de marzo, de Regulación de la Moneda Metálica, establece en su artículo octavo que el Banco de España retirará de la circulación las monedas que entren en sus Cajas y no superen el proceso de autentificación o no se consideren aptas para la circulación".

La Orden ETD/647/2023 se divide en nueve artículos, una deposición derogatoria y dos disposiciones finales. Entre estos, el BOE ha explicado cómo se debe producir esa retirada: "De acuerdo con el artículo séptimo de la citada Ley 10/1975, de 12 de marzo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dictar las disposiciones precisas para regular la forma de dicha retirada, así como el destino a dar al metal resultante de la desmonetización".

Hasta esta nueva Orden -la anterior es de 1983- no se especificaba cómo se tenían que retirar y destruir aquellas monedas consideradas no aptas o falsas. Debido a esto, en el Banco de España se acumula un gran número de monedas de euro falsas a la espera de ser destruidas.

Cómo se destruirán las monedas retiradas

La nueva Orden ETD/647/2023 emitida por el BOE especifica qué hacer con aquellas monedas de euro que sean retiradas del mercado. El primer paso es destruirlas y, tras esto, el material restante será empleado por la Fábrica de la Moneda o cedido al Estado.

Dada la importancia de esta medida, se han llevado a cabo campañas de concienciación para que todo el país pueda conocer esta nueva Orden.