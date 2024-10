De estafada a acusada, la víctima de la estafa del amor que se enfrenta a 18 años de cárcel: "No tengo excusa, fui una estúpida"

Estaba "loca de amor". Creía que ese hombre era el amor de su vida. Mantenían largas y románticas conversaciones en las que prometían verse. "No tengo excusa, fui una estúpida": Así se ha definido esta zaragozana ante el tribunal que la juzga en la Audiencia de Zaragoza. Su historia dio un vuelco y ha pasado en poco tiempo de estafada a acusada.

Todo comienza en octubre de 2020. Conoce a un hombre en internet con el que empieza a intercambiar mensajes. Él, un supuesto norteamericano bien posicionado se ganó su confianza hasta que consiguió su objetivo: el dinero. La víctima cayó dos veces en la misma estafa. Posteriormente mantuvo otra relación a través de WhatsApp con un militar francés con cierto aire al actor Daniel Goddard. Entre los dos le estafaron 1,8 millones de euros. En sus declaraciones, recogidas en exclusiva por el Heraldo de Aragón, la acusada ha dicho durante el juicio que le hicieron creer que estaban enamorados de ella y por eso asegura que tuvo que "hacerle pagos para resolver problemas de vida o muerte".

¿De dónde salía el dinero?

Esta zaragozana se enamoró perdidamente de ellos, tanto que les dio todo, incluso lo que no tenía. "Primero saqué el dinero de mis ahorros y luego, cuando ya no tenía, de la empresa". Se refiere a la empresa familiar en la que trabajaba: "No pensé que con estos pagos podía dejar sin liquidez a la sociedad". Precisamente por esto se ha sentado en el banquillo, por llevar casi a la ruina a esa empresa. Se enfrenta a 18 años de prisión.

"Cualquier persona puede caer"

La acusada no ha caído una sola vez en la estafa del amor, han sido dos y según, la psicóloga Lara Ferreiro es posible: "En un momento de vulnerabilidad cualquier persona puede caer y puede hacerlo varias veces". Nos lo explica la psicóloga "lo único que quiere la persona es que la quieran, se anulan las funciones ejecutivas del cerebro, las que te ayudan a pensar y tomar decisiones". Es decir, la zona lógica se apaga porque predomina tu parte emocional "se activa la amígdala, la zona de las emociones", concluye Ferreiro.

La realidad es que no es la primera vez que vemos un caso de este tipo. La estafa del amor es más común de lo que pensamos. Hace tan solo unas semanas se destapaba en Granada y Vizcaya otros dos casos en los que las víctimas creyeron que un enamorado Brad Pitt les ofrecía invertir con él en proyectos comerciales. Así el timador consiguió estafarles más de 300.000 euros. Las víctimas son hombres y mujeres de más de 40 años, según los expertos, y siempre lo hacen a través de redes sociales o aplicaciones para buscar pareja.

