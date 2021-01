"Está para entrar a morir", el deplorable estado de un piso en venta en Madrid desata las burlas y memes

"Estupendo piso de cuatro dormitorios, está cerca del metro y tiene tendedero". Parece el anuncio de un piso normal, pero no. Una vez se empiezan a ver las fotos, uno se da cuenta de que la vivienda se encuentra en un estado deplorable.

Este desafortunado anuncio ha generado las burlas de las redes sociales. Desde el "está para entrar a morir" hasta el "pones la Ouija en el suelo y te salen diez compañeros de piso". Aunque algunos también han reconocido posibles caras en las paredes: "Esa mancha se parece a mi tía abuela".

Pero no sólo despierta la indignación de las redes sociales. Salimos a la calle a preguntar si alguien lo compraría. "Ni de broma me meto ahí", otros dicen que no se atreverían "ni a ir a verlo" y algunos le recomiendan al dueño, que por lo menos "lo limpie".

Otra de las cosas sorprendentes de este anuncio es el precio por el que se pone a la venta el piso. El dueño de la casa pide 105.000 euros por una vivienda que muestra un estado penoso.