La escasez de aceite de oliva obliga a algunas cooperativas a limitar su venta: "Hasta 30 litros por familia"

Diez de la mañana, los más madrugadores se agolpan a las puertas de la feria de Viver, en Castellón. La mayoría espera llevarse aceite de oliva suficiente para todo el año, otros para regalar estas navidades una botella de este producto que ya se ha convertido para muchos en un lujo, y tan solo unos pocos buscan llevarse una botella para degustarlo. En todo caso, la estampa describe el contexto en el que se encuentra el precio del aceite de oliva: "Aquí puedo llevármelo un 5% más barato y quiero aprovechar". Aun así, el gasto medio es alrededor de 225,60 euros por familia, el valor que tenían los 30 litros de aceite permitidos.

En esta feria, las encargadas de los puestos habilitados avisan continuamente: "Lo lamento, sólo puede llevarse 2 paquetes de aceite de oliva de Vivarium". Aunque algunos utilizan la picaresca de "me he traído algunos amigos para poder comprar más", la mayoría cumple las normas. "Me parece bien, así todos podemos tener un poco en casa", dicen. Esta medida la han adoptado precisamente para que todos puedan llevarse unos litros a la mesa.

"El objetivo es poder democratizar el consumo de aceite de oliva de alta calidad y evitar el acaparamiento con fines especulativos. Este año es la única manera de que todos puedan comprar un poco", ha explicado Fernando Marco, director de la Cooperativa de Viver.

Como ellos, algunas cooperativas han tomado cartas en el asunto y ponen límites a la venta en cualquiera de sus puntos de venta, también en el formato online. Según nos explican, esta situación es el resultado de la falta de lluvia y la sequía. "La cosecha de este año ha registrado 778.485 kg de aceitunas que, aun estando lejos del 1.200.000 kg que pueden llegar a recolectarse en un buen año, evidencian una mejoría significativa. Este volumen se ha traducido en 121.139 litros de virgen extra, casi la mitad de los cuales se destina a AOVE premium de gran valor añadido como son Lágrima, Vivarium Green y Ohsade ecológico, consolidando la posición de la Cooperativa de Viver como un referente en la producción de aceite de oliva de alta calidad. Vivarium, el virgen extra de cosecha, representa en torno al 55% de la producción, donde la variedad autóctona Serrana sigue siendo la gran protagonista", explican.

Esta jornada ha tenido una gran acogida, tanto es así que dos horas después de su apertura estaban agotados algunos formatos de este producto. Se trata de un ingrediente que todos coinciden: "No puede faltar en casa".