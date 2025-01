Un error informático en el Banco Santander provoca cargos duplicados en las tarjetas de sus clientes

No han debido pasar una noche tranquila los clientes del Banco Santander desde que ayer por la tarde se comenzaran a producir cargos duplicados en sus tarjetas. Si has accedido a tu banco y te has llevado algún susto, no te alarmes, ya que estos cargos en tu tarjeta de crédito se deben a un error informático.

Aunque la incidencia sigue activa, según hemos podido conocer desde Antena 3 Noticias, la entidad asegura que están trabajando en ello: "Hemos puesto aviso en la app del banco por incidencias: Como consecuencia de una incidencia técnica, algunos de nuestros clientes pueden haber visualizado algún cargo de tarjeta duplicado. Lo estamos resolviendo y se regularizará lo antes posible."

El mensaje informativo del Banco Santander

"¡Aviso importante! Por una incidencia es posible que algunos de tus movimientos de tarjeta se encuentren duplicados. Sentimos las molestias. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”. Desde esta mañana este es el mensaje que aparece nada más acceder a la aplicación, aunque muchos clientes llevan perjudicados desde la pasada tarde del 22 de enero, por lo que han permanecido varias horas desconociendo el problema y creyendo que su cuenta había podido ser intervenida.

De esta manera, los afectados han optado por consultar a través de la red social X o a otros clientes conocidos para comprobar si este fallo era único o afectaba a más personas, y poniendo de manifiesto su enfado al ser una situación que se repite por segunda vez en menos de un año.

No es la primera vez que ocurre

En el pasado mes de marzo de 2024, otro fallo informático provocó que se duplicaran tanto cargos como ingresos en las cuentas, aunque sin afectar al saldo de los clientes. Esto se debía a un error de la visualización, que también generaba que las compras en comercios online aparecieran como si se hubiesen hecho dos veces. En ese momento la entidad presidida por Ana Botín también aseguró que se trataba de una incidencia informática, negando que se tratara de un ciberataque.

