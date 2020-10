El teletrabajo llega para quedarse en muchas empresas por el coronavirus: "Trabajamos igual o mejor"

¿Ir a la oficina es algo del pasado? Para muchas empresas sí. En Gudog, por ejemplo, ponían en contacto a dueños de perros con personas que los cuidan. En marzo tuvieron que irse todos a casa a teletrabajar y ahora han decidido seguir en casa: "Tras siete meses con trabajo en remoto hemos decidido implementarlo para siempre", explica Loly Garrido, cofundadora de Gudog. De la oficina ya solo quedan los recuerdos: "El equipo está trabajando igual o mejor que lo hacíamos en la oficina". Y es que el teletrabajo ha cambiado nuestra forma de trabajar durante la pandemia de coronavirus.

Javier Gil, por ejemplo, puede mantener reuniones mientras al otro lado de la línea está su jefe, Alfredo Solano, CEO de Cool Tabs, que también ha decidido "cerrar definitivamente las oficinas y pasar a modo teletrabajo toda la empresa". Una empresa tecnológica que ya tenía amplia experiencia en el trabajo a distancia: "El cambio ha sido prácticamente automático", cuenta Javier.

Modelo híbrido: teletrabajo y oficina

Una solución que en muchas empresas se plantean para no pagar alquileres, si bien otras optan por no cerrar, sino por reducir: "Plantearemos un híbrido entre teletrabajo y presencialidad en la oficina", explica a Antena 3 Noticias Alejandra Domínguez, directora SIDN de Digital Thinking. Lo mismo opina Paula Ferrer, de Signaturit: "Que el 40% de la plantilla pueda trabajar en la oficina". Cada día se rellena un formulario y quien no esté en esa lista ese día trabaja desde casa.