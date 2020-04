El sector del vino podría convertir la producción excedente en alcohol etílico por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus también está afectando al sector del vino ya que sus ventas han caído desde que comenzó la pandemia.

Los productores se enfrentan a la problemática del descenso de la comercialización de la cosecha del año pasado, a lo que se suma que la cosecha de este año se presenta un 30% más fructífera.

Por esto, el sector del vino busca soluciones y se plantea convertir el vino excedente en alcohol etílico. Aunque esta no es la única posible solución: "Básicamente, las soluciones que podemos hacer es reducir un poco la producción para que no haya un 'sobrestock'", asegura Antonio de Íscar, Director de la Bodega D.O. Rueda.