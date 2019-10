La reparación del buque de construcción más grande del mundo, 'Pioneering Spirit', atracado desde este miércoles en el Puerto de Granadilla, Tenerife, dará trabajo a unas 100 personas en su primera fase y tendrá un coste inicial estimado de un millón de euros.

Tenerife Shipyards ha anunciado en un comunicado que lo trabajos de reparación de la nave, propiedad de AllSeas, ya han comenzado, y que se extenderán hasta finales de diciembre, lo que supondrá una inyección económica para la isla a la que deben sumarse los costes de tasas de atraque y demás tasas portuarias.

El buque, del armador Allseas, tiene 477 metros de eslora y 124 de manga y 30 de calado a plena carga, y es el primero de los que el armador tiene previsto reparar en Tenerife, a la que ha elegido como base en el Atlántico medio.

Según la directora de Recursos Humanos de Tenerife Shipyards, María Name, "dado el importante volumen de trabajo que supone una nave como esta realizaremos de 80 a 100 contrataciones en esta primera fase del proyecto", en la que "priorizamos la contratación de talento local que estará trabajando en el buque".

Además, el director de Producción de la empresa, Jhon Nestares, ha subrayado la importancia de que "un barco de este tipo llegue a Tenerife para realizar trabajos de reparación", lo que considera "histórico y una señal de que la isla está más que preparada para acometer este tipo de proyectos".

El 'Pioneering Spirit' es el mayor barco del mundo en volumen, desplaza 400.000 toneladas de arqueo neto (GT) y un millón de toneladas en calado máximo.

La longitud de la línea de atraque de Granadilla y la superficie disponible para el acopio de materiales y equipamientos, además de las facilidades para el trabajo de los talleres, han sido algunas de las características que han llevado a Allseas a decantarse por la dársena tinerfeña, entre las ofertas internacionales que aspiraban a este contrato.

Entre los trabajos a realizar destaca el cambio de hélices propulsoras del buque o la instalación de un sistema de montaje de soporte de plataformas perforadoras, así como la limpieza de la obra viva de la embarcación, cableado, servicios de mecánica o pintura de la obra muerta.

Esta labor, explica el comunicado, será desempeñada por profesionales de trabajos verticales que cuentan con la acreditación IRATA que los cualifica a nivel internacional. Asimismo, aseguran desde Tenerife Shipyards, no se construirán andamios o se pondrán toldos de ningún tipo ya que no existen medidas preventivas contra el viento, y este tipo de acciones suele ser contraproducente y derivar en condiciones de trabajo aún más inseguras.

María Name, asegura que "todos los trabajadores han sido informados de las dificultades que supone el viento, y se les ha explicado claramente que no se debe realizar ningún trabajo si las condiciones de seguridad no están garantizadas y que es preferible detener temporalmente el proyecto a lamentar un accidente".

Por su parte, Antonio Castañeda, director general de AlfaShip, ha declarado que "será fundamental el soporte de la comunidad portuaria para asegurar la excelencia de la escala", dado el atípico tamaño y necesidades que presenta una nave como la Pioneering Spirit, concluye.