Llevamos varios meses sin gobierno y, de momento, no parece que la situación vaya a cambiar. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha iniciado una ronda de contactos para conseguir los apoyos suficientes para ser investido. Pero este bloqueo político no solo tiene consecuencias políticas, también las tiene para el bolsillo de millones de personas.

Si el año que viene no hay Gobierno, nueve millones de pensionistas se tendrán que conformar con una subida del 0,25%, el mínimo que marca la ley. Pero no solo los mayores se verían afectados, también los dos millones y medio de funcionarios ya que la subida de sueldo que el gobierno prometió para ellos quedaría paralizada hasta que no haya un nuevo ejecutivo.

Preocupados por esta situación, los pensionistas han salido a las calles de Bilbao preocupados por el panorama político. "Aquí hay una conciencia social de lucha incuestionable" afirma uno de los pensionistas que se ha manifestado y otro añade que van a "tener que empezar a cortar calles y a hacer lo que haga falta" para defender sus derechos.