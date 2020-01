La economía china, la gran 'infectada' por la epidemia del coronavirus

Un menor crecimiento del producto interior bruto (PIB) chino, disrupciones en la cadena de suministro mundial o complicaciones en las negociaciones comerciales con Estados Unidos son algunas de las consecuencias que, según los expertos, traerá la epidemia de coronavirus a la economía china.

La demanda interna, el sector servicios y los pequeños negocios serán algunos de los infectados más graves por este virus nuevo que ya ha matado al menos a 213 personas en China y que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare la emergencia mundial por sexta vez en su historia.

"El sector servicios será el más afectado, sobre todo pequeños negocios como restaurantes o peluquerías en los que no se puede posponer el consumo, que necesitan efectivo para pagar a sus empleados y, al no tenerlo, habrán de declararse en quiebra", ha explicado el profesor de Finanzas y Negocios de la New York University Shanghai, Rodrigo Zeidan.

Las fábricas y empresas han ampliado las vacaciones del Año Nuevo Lunar al menos una semana más, hasta el próximo 9 de febrero. "Que haya sucedido en pleno Año Nuevo tiene algo bueno a nivel económico, y es que la cadena de suministro global ya contaba con lidiar con la falta de producción derivada de esta época", apunta el experto.

Fuentes cercanas al Gobierno (aunque ninguna oficial, hasta el momento) ya hablan incluso de que el crecimiento económico de China podría caer al menos un punto porcentual, hasta al 5% en el primer trimestre de 2020.

El cierre de las 30 tiendas físicas del gigante sueco Ikea o de la mitad de los cafés de la cadena estadounidense Starbucks están siendo también algunos de los daños colaterales que están sufriendo las marcas extranjeras afincadas en China.

Las aerolíneas, muchas de las cuales están suspendiendo sus vuelos con China, serán otras de las grandes perdedoras. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la crisis del SARS le costó a las aerolíneas el 8% de sus ingresos. Iberia,por ejemplo, no vuela ahora mismo a China.

Y los expertos también concuerdan que también se verán afectadas las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, ya que, según expertos citados por el diario hongkonés South China Morning Post, Pekín podría "reducir su capacidad" de cumplir el acuerdo alcanzado el 15 de enero por el que se comprometió a aumentar en 200.000 millones de dólares sus importaciones desde EEUU.

Preocupación entre los empresarios españoles

El vino es uno de nuestros productos más valorados por los chinos, siendo el cuarto país al que más exportamos. Una bodega de Valladolid mira hacia allí con preocupación, ya que consideran que el coronavirus "va a afectar, no a corto plazo pero sí va a ser un frenazo".

Estas son las cifras del sector: mandamos 64 millones de litros. Lo que significa en euros: más del doble. Ya prevén que el consumo estos días por el nuevo chino se habrá resentido.

También lo va a notar el sector de la cosmética, el gran desconocido de nuestros intereses en el país asiático.