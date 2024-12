Las dudas sobre la empresa pública de vivienda anunciada por Sánchez: ¿servirá para solucionar el problema?

Es la última idea del PSOE. "El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado". Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez este fin de semana en el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla. Una empresa pública de la que no dan más detalles, ni cómo funcionará, ni cuánto presupuesto destinarán. Dicen que va a ser un instrumento más, como la Ley de Vivienda, "para combatir a aquellas comunidades como la Comunidad de Madrid que se empeñan en boicotearla", tal y como asegura la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Ahora mismo ya existe algo parecido. Es la Sareb, una sociedad que construye y gestiona alquileres asequibles, aunque solo el 50% es propiedad del Estado y desaparecerá en 2027. De hecho, no parece que haya servido de mucho. "La Sareb no está ayudando a subsanar este problema de déficit de vivienda que se produce en las grandes ciudades. La mayor parte de los pisos no están en zonas tensionadas sino en ciudades donde no hay problema", cuenta Mónica Melle, Doctora en Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

Las competencias son de las comunidades y la 'Ley del Suelo' bloqueada

Una de las dificultades es que las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas. "El tema del suelo, de urbanismo, es competencia de los ayuntamientos y la gestión de la vivienda es competencia autonómica", afirma Mónica Melle. A esto hay que sumar que la Ley del Suelo sigue bloqueada en el Congreso.

La Asociación de Promotores Constructores de España considera que "el Gobierno, si quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda, debería centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Jurídica (más conocida como Ley de Suelo), además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones". Consideran complicado hacer una valoración "ante la falta de concreción sobre este nuevo ente público".

El Gobierno solo ha construido 244 viviendas públicas en el último año, ni un 1% de las prometidas

En total, Pedro Sánchez ha presentado 20 medidas relacionadas con la vivienda. Otra de las que se plantea es crear un impuesto a los que tengan más de tres inmuebles vacíos. Los propietarios consideran que son medidas contradictorias ya que, por un lado, pretenden favorecer el alquiler, sacar viviendas al mercado y por otro, desincentivan la inversión. "Más bien parecen un brindis al sol en un contexto de mitin que unas medidas con visos de llegar a algo real", asegura Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Un anuncio que se suma a todas estas promesas de Sánchez, "Vamos a construir 183.000 viviendas públicas en 5 años para alquiler social asequible", ha dicho el presidente en numerosas ocasiones desde la pasada campaña electoral en 2023, pero la realidad es que el Gobierno solo ha construido 244 viviendas sociales en el último año (0,13%) , ni un 1% de las prometidas.

