Denuncia de un restaurante de Valladolid a las quejas de unos clientes que creen que hay "demasiadas restricciones" en el local

Un restaurante de Valladolid denuncia que unos clientes le dijeron que si seguían "siendo tan estrictos con el protocolo por el coronavirus no volverían". Ante esto el restaurante Niza critica que sufran "chantaje por cumplir a rajatabla las recomendaciones y medidas obligatorias".

El restaurante Niza ofrece comida vegana, vegetariana, sin lactosa y tiene platos aptos para celiacos. A través de cuenta en Twitter ha señalado que aunque el 99% de los clientes les felicitan por los protocolos de actuación contra el coronavirus. No obstante, "es frustrante no saber si nos tocará cerrar mañana o pasado y que alguien te diga que no viene a nuestro local porque solo permitimos quitarse la mascarilla si están comiendo".

Desde el establecimiento indican que a muchos restaurantes se les está exigiendo que los clientes lleven las mascarillas en todo momento, excepto cuando coman o beban y, que esto no les hace ser estrictos, solo cumplen lo que les piden.

Entre las reseñas al restaurante publicadas en Google se encuentra la de un cliente que dice "la comida esta buena pero con esto del covid-19 no es un sitio para pasarlo bien, demasiadas restricciones que hacen que pienses más en la mascarilla que en la cena". Desde el establecimiento lo tachan de "frustrante" y añaden que "hay personas que no son conscientes de que todo ha cambiado, y para los que no tenemos terraza debemos esforzarnos el doble para que la gente nos elija".

En Castilla y León han sumado más de 67.000 contagios de coronavirus y 6.400 fallecidos por la covid-19 desde el comienzo de la pandemia.