Daniel Lacalle: "La retirada de Aguirre es una buena decisión"

El economista que pudo ser referencia de Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid ha participado en Espejo Público. Daniel Lacalle entiende la retirada de Aguirre tras los resultados de las elecciones autonómicas: "la retirada es completamente lógica por unos resultados electorales que no eran deseables. Es una buena decisión que permite que se vuelvan a poner sobre la mesa los principios y valores que tenía que defender el Partido Popular", concluye.

Lacalle entiende que el problema de las elecciones municipales y autonómicas engloba a todos los actores, "el problema del nuevo panorama político es la dificultad de mantener los principios que les han llevado donde están. Como todo el mundo ha ganado y nadie ha perdido, resulta que nadie puede bajarse de lo que les ha hecho ganar votos en las municipales, porque vienen las generales. Eso hace imposible cualquier tipo de pacto. El proceso de posible suicidio por perder los principios definitorios de tu programa no es pequeño y lo estamos viendo con el PSOE en Madrid y muchos pactos que están saliendo". Entendiendo que todos han cometido sus errores de principios.

Estos cambios de parecer pueden afectar a todos los partidos por igual, según el economista, no solo al PP, "todo el mundo ha cometido errores, pero el electorado del PP, igual que el PSOE, ha visto que los principios no se han aplicado y se han quedado en casa, eso es incuestionable. Pero todos han cometido errores: Ciudadanos no ha conseguido los votos que pensaban... ". Disfruta del resto de la entrevista en el vídeo que corona la presente noticia.