Cuáles son los derechos del consumidor en España

No recibir una atención al cliente correcta, que las características del producto que has comprado no se correspondan con las que se ofertaban, que te hayan cancelado un vuelo, que no te hayan calculado bien la tarifa telefónica y tengas que pagar de más… ¿Te suenan estas situaciones? Quien más, quien menos se ha visto perjudicado por alguna de ellas ya que, lamentablemente, siguen estando a la orden del día.

Por ello, desde los organismos de consumo nos recuerdan, sobre todo en jornadas como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la importancia de estar bien informados sobre nuestros derechos como consumidores a la hora de comprar o contratar un producto o servicio para que hagamos un consumo responsable, sostenible y crítico.

Luchar contra el plástico, meta del Día del Consumidor en 2021

“Lucha contra la contaminación por plástico” es el lema con el que se conmemora este 15 de marzo de 2021 un nuevo Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esta temática sigue la senda marcada por la del año pasado (“El consumidor sostenible”) y se enmarca dentro de los propósitos que recoge la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 aboga por la producción y el consumo responsable, promoviendo la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos, así como la reducción de residuos y el desperdicio de alimentos.

Con esta filosofía, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor celebra una nueva edición de una jornada que nació en 1983 coincidiendo con vigésimo aniversario de un histórico discurso de John F. Kennedy en el que se reconocía, por primera vez, al consumidor como pieza fundamental en el proceso productivo. Su discurso sentaría precedentes y, dos años después, en 1985, la Organización de las Naciones Unidas aprobaría una serie de directrices para garantizar la protección de los consumidores y a animar a los gobiernos a establecer sus prioridades para la garantía de estos derechos.

Las leyes amparan al consumidor

No cabe duda de que el primer paso para hacer valer nuestros derechos como consumidores, que estos estén protegidos y garantizados, es conocer la ley que en este sentido nos ampara. Por ello, no viene mal recordar que la propia Constitución española recoge la protección de consumidores y usuarios, y que contamos con varias leyes para velar por ella.

Concretamente, la mención a consumidores y usuarios se recoge en el artículo 51 de nuestra Constitución y en él se establece que son los poderes públicos los encargados de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Además, determina que promoverán su información y educación, fomentarán y escucharán a las organizaciones de consumo en aquellas cuestiones que puedan afectarles.

Nuestros derechos como consumidores en España

En 1984 se aprobó la primera ley del consumidor en España, con la que ya se establecían unos procedimientos concretos para la defensa de los consumidores, pero en 2007 esta ley fue derogada para sustituirla por el Real Decreto legislativo 1/2007. Esta es la legislación vigente hoy en día y en ella se recogen nuestros derechos como consumidores en España:

- Derecho a una información correcta.

- Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales.

- Derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos.

- Derecho a la representación, consulta y participación.

- Derecho a la salud y a la seguridad.

- Derecho a la protección administrativa y técnica.

- Derecho a la educación y formación en materia de consumo.

En este Día Mundial de los Derechos del Consumidor recuerda que conocer nuestros derechos es la llave para asegurarnos su garantía y que el mercado los respete. Además, en el caso de que tus derechos como consumidor sean vulnerados, reclamar es un derecho del que dispones por el simple hecho de ser consumidor. Si el producto o servicio que has adquirido no responde a tus expectativas o a lo ofertado, no desistas y pide explicaciones y compensación o solución. Estás en todo tu derecho.